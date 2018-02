Udrea: Mă sperie corupția de la nivelul conducerii DNA. Doamna Kovesi nu are nicio scuză (VIDEO)

Elena Udrea nu este deloc suprinsă de faptul că nu mai puțin de șapte foști miniștri au scăpat de acuzații în dosarul Microsoft. Fostul ministru a declarat, pentru B1 TV, că Laura Codruța Kovesi ar trebui să-și asume greșelile instituției, așa cum își asumă și meritele ei. Udrea a mai vorbit despre ”corupția de la nivelul conducerii DNA”.

Udrea: Mă sperie corupția de la nivelul conducerii DNA. Doamna Kovesi nu are nicio scuză

