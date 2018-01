Un deputat UDMR a depus un proiect de lege în care cere autonomie teritorială pentru ținutul secuiesc. Regiunea va primi bani și de la bugetul statului român

Deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György a depus în Parlament un proiect de autonomie teritorială a ținutului secuiesc, prin care propune, în esență, revenirea la organizarea administrativă pe scaune, președinte, parlament și guvern propriu și limbă maghiară recunoscută drept oficială, pe lângă cea română. Parlamentarul a depus acest proiect pe 22 decembrie 2017, iar două săptămâni mai târziu, trei partide maghiare, UDMR, PCM și PPMT, au semnat la Cluj o declarație comună prin care au cerut autonomie teritorială, locală și culturală. (Detalii AICI) Reprezentanții celor trei partide nu au spus însă nimic despre proiectul de lege depus în Parlament de colegul lor. HotNews precizează că acesta este al doilea proiect radical de autonomie, după cel din septembrie 2014.

“Tinutul Secuiesc exista, a existat si va exista. Niciodata n-o sa fim slugi pe pamantul nostru natal”, afirma Kulcsár-Terza József-György, președintele organizației Covasna a Partidului Civic Maghiar, în mai 2017, chiar în Parlamentul României.

Potrivit proiectului UDMR, teritoriul regiunii autonome ar cuprinde actualele județe Covasna și Harghita, precum și scaunul istoric Mureș, care aparține județului Mureș. În proiect sunt listate cele opt scaune și localitățile aparținătoare.

Consiliul de Autoadministrare ar urma să joace rolul Parlamentului, cu 77 de membri aleși, iar Comisia de Autoadministrare rolul Guvernului în noua ”Regiune autonomă Ținutul Secuiesc”. Scaunele ar urma sa joaca rolul județelor și ele cu instituții proprii: Consilul Scaunal, Comisia Scaunală, președintele Scaunului.

Presedintele tinutului secuiesc ar reprezenta regiunea, urmand sa fie ales de cetatenii regiunii pe o perioada de patru ani si poate avea doua mandate. Juramantul depus de viitorul presedinte al tinutului secuiesc suna astfel: “Jur pe onoarea mea ca voi indeplini, cat voi putea de bine, functia care mi s-a incredintat, voi reprezenta si voi ocroti interesele populatiei Tinutului Secuiesc, voi respecta legile tarii si deciziile autoritatilor regiunii, Constitutia Romaniei. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!”. Presedintele dispune de imunitatea acordata demnitarilor, se mai arată în proiectul deputatului, citat de HotNews.

Cât despre finanțarea regiunii, inițiatorul vrea ca aceasta să dispună liber de resursele financiare proprii, dar vorbește și despre transferuri și subvenții de la bugetul de stat, care ar trebui făcute ținându-se cont de ”respectarea principiului de neafectare”.

“Secuimea, populatie autohtona cu identitate nationala maghiara, majoritara in Tinutul Secuiesc, revendica autonomia teritoriala a acestei regiuni in conformitate cu prevederile documentelor internationale si cu practica in acest domeniu din statele Uniunii Europene (ex. Italia – Tirolul de Sud, Finlanda – Insulele Aland, Belgia – Regiunea Flamanda si Valona) etc precum si din alte state fara statut de membru al Uniunii Europene (ex. Republica Moldova – Uniunea Teritoriala Autonoma Gagauzia, Serbia – Provincia Autonoma Voivodina). Autonomia practicata in regiunea istorica Szekelyfold – Tinutul Secuiesc – Terra Siculorum, prin modul de organizare al scaunelor secuiesti dateaza din anii 1200.”, arata deputatul UDMR Kulcsár-Terza József-György, în expunerea de motive care însoțește proiectul.

“Anexa prezentului proiect de lege cuprinde orasele si comunele Tinutului Secuiesc, totalizand 149 de autoritati locale. Din acest numar, 63 autoritati locale pana in prezent au adoptat prin hotarare locala o petitie catre Parlamentul si Guvernul Romaniei, prin care isi exprima solicitarea lor, privind crearea unei regiuni administrative “care sa fie denumita Tinutul Secuiesc, ci care sa cuprinda toate localitatile din anexa la prezentul memorandum, si numai aceste localitati”, si aceasta regiune sa primeasca un statul autonom, pe baza unei legi organice, ce va fi inaintat Parlamentului Romaniei”, se mai arată în expunerea de motive.