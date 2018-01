Un MASON ajuns MINISTRU AL CULTURII (VIDEO, FOTO)

Un mason pria Ministerul Culturii. Ziaristul Mihai Pâlșu a publicat în 2015 Documente Masonice din care reiese că noul ministru George Ivașcu ar fi mason Gradul 33 "Mare Colector și Ospitalier".

În vârstă de 49 de ani, Ivașcu este director al Teatrului Metropolis din București și membru al Marii Loje Naționale Române. De altfel, pe internet circulă filmulețe cu actorul îmbrăcat în șorțuleț.

Un MASON ajuns MINISTRU AL CULTURII

