”Un om de o valoare rară”, Darius Vâlcov șantaja votanții din comuna Slătioara, ca să voteze PSD (VIDEO)

Vasilica Dăncilă l-a numit pe Darius Vâlcov în funcția de consilier de stat în aparatul propriu de lucru, deși este trimis în judecată în două dosare de corupție și este cercetat de DNA într-un al treilea. Argumentul, susținut de Liviu Dragnea, a fost că Vâlcov este ”un om de o valoare rară”, care, chiar dacă are dosare penale, ”are dreptul să trăiască şi să se plimbe liber”. De altfel, Vâlcov este considerat "creierul" programului de guvernare al PSD.

Și atât de mare este valoarea lui Darius Vâlcov încât, la câteva zile după ce a trecut la PSD de la PDL, amenința și șantaja votanții din comuna Slătioara, Olt, că le va scumpi apa dacă nu votează PSD.

”Un om de o valoare rară”, Darius Vâlcov șantaja votanții din comuna Slătioara ca să voteze PSD

Citește și: ACUZAȚII: Budapesta plăteşte o sumă-record pentru RADICALIZAREA UDMR. Reacția lui Kelemen Hunor (VIDEO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Anunț de ULTIM MOMENT! Băsescu: Iohannis TREBUIE SĂ O DEMITĂ pe Kovesi

”Toată lumea vorbește de apă și canalizare, dar nu uitați că apa e subvențonată de Primăria Municipiului Slatina și apa o extrageți cu pompele de la Primăria Municipului Slatina și, de când aveți apă, la Slătioara e 2,9-3 lei, iar la Slatina e 5,35, subvenționată de Primăria Slatina.

Acest lucru s-a putut face, dar rețineți un aspect extrem de important: se poate face atunci când suntem în familie și suntem prieteni. Dacă de pe data de 10 nu rămânem o familie și mergem cu javrele, apa trebuie să ajungă la prețul din Slatina. Să ne înțelegem despre ce vorbim!

Citește și: USR propune ca instituţiile să fie obligate să publice toate contractele, pentru a ”reduce costul corupţiei“Despre lașitate, minciună și trădare. Ponta: Dragnea își bate joc de milioane de oameni. Trebuie să plătească (VIDEO)Șeful PSD pregătește EXECUȚII PUBLICE în PSD! Cine se află pe LISTA NEAGRĂ a lui DADDY! Codrin Ștefănescu, Ecaterina Andronescu, dar și ... (VIDEO)

Aveți o perioadă de patru ani în care puteți să primiți fonduri de la PSD, care-l are pe Victor Ponta prim-ministrul României, care-l are pe Paul Stănescu președintele Consiliului Județean și care-l are pe Darius Vâlcov primar la Slatina, de unde vine apa.

Pentru că, încă o dată, puțurile forate la Salcia sunt ale Primăriei Slatina. Nu a plătit primăria Slătioara, rețineți, niciun leu Primăriei Slatina și, în continuare, facem această subvenție. Dar subvenția o facem pentru că sunteți familia noastră, a PSD-ului. Dacă rămâneți în familia noastră, a PSD-ului, prețul la apă rămâne același, dacă nu, trebuie să ajungem ca la Slatina. Mulțumesc mult! Rămâneți în familie!”, le spunea Vâlcov la acea vreme votanților, în aplauzele lui Dan Șova, și el cu dosare penale, și Paul Stănescu, acum vicepremier și Ministru al Dezvoltării.