”Vasilica a stârnit hohote de râs de la prima apariție, dar ea provine din cel mai dezvoltat județ al țării, în care câteva universități de top se bat pentru întâietate pe plan mondial!”

După ce a desemnat-o pe social-democrata Viorica Vasilica Dăncilă în funcția de premier al României, președintele Klaus Iohannis a ajuns în cel mai prost moment al său din noiembrie 2016. Motiv pentru care în weekend se va duce la ski, ca să îi treacă amarul... Iohannis a pierdut o parte din publicul tradițional, cel de pe Facebook, cel care i-a mobilizat și i-a trimis la urme pe românii anti-Ponta și anti-PSD. La următoarele alegeri, însă, acesta nu va mai obține 6,4 milioane voturi.

Prin urmare, zielele acestea s-a înjurat și s-a plâns mult pe Facebook. Și dacă Iohannis a fost vinovat pentru lacrimile de supărare, Viorica Dăncilă a fost responsabila pentru lacrimile de râs.

Stelian Tănase remarcă pe blogul său că internauții l-au criticat pe președinte, dar au râs copios de social-democrată.

”De la prima sa aparitie tv a stîrnit hohote de rîs. D-na are avantajul că este din Videle, județul Teleorman, cel mai dezvoltat județ al țării nostre dragi. Are o populație numeroasă, rata șomajului zero, cu cel mai înalt standard de viata și educație din Romania. Aici citeva universitati de top se bat pentru intiietate pe plan mondial. De aici se extrage miraculoasa soluție a lui Liviu Dragnea scoasa din buzunarul lui de la vestă. Perfomanțele d-sale sunt ilustre dar lipsesc cu desavîrșire”, a scris Stelian Tănase, pe blogul său.

Jurnalistul a mai remarcat faptul că lumea a fost impresionată de vastele cunoștințe ale Vasilicăi Dăncilă cu privire la Uniunea Europeană (Detalii AICI), dar și de capacitatea sa extraordinară de a vorbi în limbi străine (Detalii AICI).

”D-na Dăncilă vine din galeria „femeilor din popor” cu care se înconjurase Elena Ceaușescu, Maria Bobu, Suzana Gâdea, Tamara Dobrin, etc. Aceleași tinute, aceleași coafuri. O lume de o țopenie știută în care caracterul rural nu se distinge cel urban. La mijloc de drum, ceva intre țăran cu sticla subțioară, navetist la negru și mahalagiu incă neurbanizat în lumea orășenească de periferie. O lume de haltă CFR. Din această categorie se selecționează șefii nostri, parlamentari, primari, miniștri. (...) Acești d-ni si aceste d-ne apartin primei generații încălțate. Este prima generație care trăiește la oraș. Produsul social tipic al regimului Ceaușescu”, mai scrie Tănase.

O concluzie ar fi că România este precum județul Teleorman: are rare insule de civilizație.

”Ieri o televiziune străină a făcut o anchetă. ” Care este “blonda” voastră preferată? A dat si o lămurire ca să nu ne incurcăm în alegere – : „Viorica nu e un răspuns valabil!.” Ca să zic așa”, a mai scris Stelian Tănase, pe blogul său.

