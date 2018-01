Viorica Dăncilă, după întâlnirea cu UDMR: Nu s-a discutat despre intrarea la guvernare (VIDEO)

Premierul desemnat, Viorica Dăncilă, a declarat marți, după întrevederea avută cu reprezentanții UDMR, împreună cu liderul PSD, Liviu Dragnea, că nu s-a discutat despre intrarea la guvernare a UDMR.

”Am prezentat programul de guvernare. Am răspuns întrebărilor care au fost numeroase, atât privind problemele europene, dar și problemele interne. (...)

Eu nu am auzit această solicitare din partea UDMR (de intrare la guvernare - n.r.), deci dacă nu a fost o solicitare nu cred că este vb de un răspuns. Nu s-a discutat despre așa ceva. UDMR a vrut să vadă care este abordarea mea, cum vom lucra în viitor”, a declarat Viorica Dăncilă.

