Viorica Dăncilă, primul discurs în Parlament: Nu va fi introdusă nicio taxă nouă. Renunţăm la formularul 600

În discursul susţinut în plenul Parlamentului în care a cerut să fie votat guvernul pe care urmează să îl conducă, premierul desemnat Viorica Dăncilă a garantat că executivul ei va avea succes prin a citi din programul de guvenare.

Creşterea investiţiilor pentru infrastructură, creşterea veniturilor românilor şi reformarea administraţiei şi reducerea birocraţii sunt principiile anunţate de Viorica Dăncilă pentru guvernul pe care îl va conduce.

"Vreau ca românii să aibă salarii cât mai aproape de nivelul din Europa, este singura cale pentru oprirea plecării tinerilor din ţară", a afirmat Viorica Dăncilă în discursul din plen.

Premierul desemnat a promis că în mandatul său de premier nu va fi introdusă nicio taxă nouă şi se vor face demersuri pentru ca toate plăţile să se poată face online.

Viorica Dăncilă a alocat un timp important şi pentru a vorbi despre absorţia de fonduri europene, afirmând că obiectivul este ca până în 2020 România să ia 30 de miliarde de euro din fonduri europene, având o rată de absorţie de 72,5%, faţă de 11% cu cât începe mandatul.

totodată, aceasta a declarat că se va renunţat la controversatul formular 600.

În domeniul infrastructurii rutiere şi feroviare, a treia propunere PSD-ALDE pentru funcţia de premier a promis 350 de kilometri de austostradă şi 250 de kilometri de cale ferată. De asemenea, Dăncilă a vorbit şi despre contruirea a 8 spitale regionale şi a unuia republican şi despre dotarea acestora cu aparatura de ultimă generaţie.

Viorica Dăncilă a chemat de asemenea partidele din opoziţie la dialog şi la o colaborare strânsă pentru rezolvarea principalelor probleme politice.

