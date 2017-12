Zile întregi a stat ascuns, acum Liviu Dragnea are un mesaj pentru protestatari

Liviu Dragnea a stat pitit bine în ultimele două săptămâni, de când social-democraţii şi colegii lor din ALDE, susţinuţi de UDMR, au lucrat cu drag şi spor la distrugerea independenţei Justiţiei. După această perioadă în care au trecut prin Parlament modificările Legilor Justiţiei şi au început deja dezbaterile pe modificarea Codurilor penale, şeful PSD a ieşit la declaraţii.

"A fost un an foarte plin, foarte tensionat, mult prea tensionat, un an cu multe răzbunări, dar în acelaşi timp cu foarte mult zgomot, cu multe fumigene. Dar s-a reuşit, împotriva tuturor acestor acţiuni, ca această coaliţie să pună în practică ce era prevăzut în program pentru acest an. Sunt şi satisfacţii pentru că ce era prevăzut s-a realizat într-o mare măsură şi supărări pentru atmosfera din acest an, care nu e una propice pentru dezvoltare", a declarat Liviu Dragnea.

Întrebat despre protestele care au loc în România încă din luna ianuarie împotriva încercărilor PSD-ALDE de a modifica Legile Justiţiei, şeful PSD a răspuns: "E un drept constituţional al fiecărui român să protesteze şi a celor care susţin, şi a celor care sunt împotrivă. Îmi pare rău că se întâmplă asta. Sunt oameni care au o opinie pe care o susţin cum hotărăsc şi respect această atitudine".