Antrenorul Darren Cahill, mesaj ferm pentru Simona Halep, în semifinala de la Melbourne: „Concentrează-te și gura-nchisă!” (VIDEO)

Moment memorabil cu antrenorul Darren Cahill, în semifinala de la Australian Open, în care Simona Halep a învins-o pe Angelique Kerber.

În timpul setului 2, Halep a început să devină vocală, atunci când a riscat și a pierdut câteva mingi destul de ușoare.

De pe margine, Cahill a încercat să o tempereze pe Simona, transmițându-i, prin semne, un mesaj foarte clar: „Concentrează-te și gura-nchisă!”.

Antrenorul Darren Cahill, mesaj ferm pentru Simona Halep, în semifinala de la Melbourne: Concentrează-te și gura-nchisă!

