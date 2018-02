Carne de CÂINE și GER în camere! Aventurile românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2018: "Conform obiceiului, românii caută nod în papură" (VIDEO)

S-a dat startul celei de-a 23-a ediţii a Jocurilor Olimpice de iarnă. După trei candidaturi nereuşite, grandioasa competiţie a ajuns într-un final în districtul sud-coreean PyeongChang, unde aşa-numita "Olimpiadă a Împăcării" a fost deschisă printr-o grandioasă ceremonie la care au asistat aproape 100.000 de oameni.

La această ediţie a Olimpiadei Albe participă peste 2900 de sportivi, iar din Echipa Olimpică a României pentru PyeongChang 2018 fac parte 28 de sportivi, printre care şi o rezervă, şi 27 de tehnicieni şi oficiali. Biatlonistul Marius Petru Ungureanu a fost ales drept portdrapelul delegaţiei României la ceremonia de deschidere.

Citește și: TOTUL E CLAR ACUM! Simona Halep, primul antrenament în echipamentul NOULUI SPONSOR (FOTO)După ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episodTragedie FĂRĂ MARGINI! A murit un mare CAMPION! Avea doar 33 de ani

Aventurile românilor au început încă de când au pus piciorul pe pământ asiatic. Primii ajunși la hotel au constatat că în camere era foarte frig.

“Vreo două zile au înghețat oamenii de frig acolo, s-au făcut țambal de la ger”, a declarat președintele Federației României de Schi și Biatlon, Dan Mihoc.

O altă problemă ridicată de sportivi este comercializarea cărnii de câine în restaurantele de lână arenă, unde sunt cazați.

Citește și: HALUCINANT: Arbitru de fotbal AGRESAT de un părinte revoltat (VIDEO)INCREDIBIL! Triplă campioană olimpică, UMILITĂ de sistem şi înlăturată din funcţie pentru că a DEMASCAT neregulile din club. Este vorba de...Sexy ca partidul! Cum arată MAJORETELE lui Kim Jong-Un la Jocurile Olimpice de iarnă (VIDEO)

“Nu sunt de acord. Eu am fost de vreo 4 ori în Coreea de Sud și nu am întâlnit vreo ofertă de carne de câine. E o obsesie a românilor. E o prostie!”, a declarat comentatorul sportiv Dumitru Graur pentru Știrile B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.