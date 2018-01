CTP, reacție emotionantă după înfrângerea Simonei Halep la Australian Open: A reușit să mă convingă că există în om ceva dumnezeiesc

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a declarat sâmbătă după ce Simona Halep a pierdul finala de la Australian Open în fața danezei Caroline Wozniacki, că românca a arătat că este aproape de câștigarea unui Grand Slam, dar de această dată a arătat ”cum i se termină rezervele de energie cu fiecare minge”.

"Pe mine Simona Halep a reușit să mă convingă că există în om ceva dumnezeiesc. Altfel nu pot să înțeleg, eram aproape de sigur și trist că Simona nu mai poate. Vedeam cum i se termină rezervele de energie cu fiecare minge. De unde a mai avut acei stropi de energie pentru a câștiga setul doi. Atitudinea Simonei arăta clar că nu mai poate. Simona nu a câștigat această finală, a câștigat-o o jucătoare senzațională, Wozniacki. Simona a arătat că este cu adevărat aproape de câștigarea unui Grand Slam. Poate câștiga și la Rolland Garros, la US Open. Pune scurte, vine și în față. Are 26 de ani Simona, Caroline 29. Wozniacki a așteptat un deceniu să câștige un Grand Slam. A muncit enorm. Simona are o viață în tenis înainte. Sunt sigur după ce am văzut aici la Australian Open că va câștiga un Grand Slam.", a a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi 24.



Citește și: Acuzații GRAVE la adresa Carolinei Wozniacki. „E posibil să fi fost o strategie”Cum îi poţi întârzia ejacularea în timpul sexuluiCe mănâncă jucătoarele de tenis