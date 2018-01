Cum alegem imbracamintea de schi

Daca te-ai decis ca iarna aceasta sa incerci experiente noi si sa inveti sa schiezi, trebuie sa stii ca vei avea nevoie in primul rand de un profesor bun, dar si de un echipament adecvat. Sportul pe schiuri poate fi destul de periculos, insa imbracamintea potrivita te protejeaza de accidentari, oferindu-ti totodata libertate de miscare si protectie termica.

Asadar, daca esti schior incepator, iata cum sa alegi echipamentul corespunzator!

Jacheta si pantaloni versus costum de schi overall

Ce vei alege sa imbraci atunci cand schiezi: iti vei achizitiona un costum overall sau vei opta pentru un echipament format din doua piese principale distincte, mai exact pantaloni si jacheta? In timp ce un combinezon asigura un grad ceva mai ridicat de confort deoarece, in cazul unei cazaturi, va impiedica patrunderea zapezii pe sub haine, are si dezavantajul ca nu se poate da jos prea rapid, in caz de urgenta. Daca optezi pentru cealalta varianta, respectiv jacheta si pantaloni, atunci ai ales o tinuta mai practica, ce va permite purtarea mai multor straturi de haine, insa trebuie sa ai mai multa atentie atunci cand alegi fiecare piesa separat. Cum alegi o pereche de pantaloni ski pentru femei sau pentru barbati, o jacheta sau un combinezon? In primul rand, materialele din care aceste piese sunt confectionate ar trebui sa fie adecvate pentru conditiile in care se desfasoara activitatea ta. Mai exact, e foarte important ca imbracamintea sa iti ofere lejeritate, protectie si sa elimine transpiratia de pe corp. O alegere buna este sa optezi pentru goretex, un material impermeabil, care permite pielii sa respire. De asemenea, pantalonii trebuie sa fie suficient de lungi incat sa acopere claparii si eventual sa fie prevazuti cu fermoar in partea jos. In ceea ce priveste jacheta, acestea trebuie sa aiba o lungime corespunzatoare, pentru a proteja de frig zona spatelui. Totodata, este indicat ca geaca sa fie prevazuta cu guler inalt si cu capison detasabil.

Cum alegem accesoriile pentru schi

Pe langa piesele de baza mentionate anterior, echiparea corespunzatoare pentru schi include si alegerea accesoriilor potrivite. Astfel, vei avea nevoie de o pereche de manusi care sa iti protejeze mainile de frig, dar si de un fes pentru protectia capului. Pentru inceput, probabil ca nu vei avea nevoie de ochelari speciali, insa mai tarziu va fi nevoie sa ii incluzi si pe acestia in echipamentul tau. Insa, de ce este esential sa nu mergi pe partie fara manusi si fara fes? In primul rand, manusile trebuie sa fie confectionate din materiale speciale, cum ar fi kevlarul sau pielea naturala, ori din alte tipuri de materiale din care se realizeaza in general costumele de schi. Fesul este cel de-al doilea element esential pe care sa il iei pe partia de schi, pentru ca iti acopera urechile si fruntea si te protejeaza astfel de frig. Alege o caciula groasa si calduroasa, mai ales daca ai de gand sa petreci mai mult timp pe schiuri, pentru ca expunerea la frig, pe perioade lungii, a pielii capului poate sa provoace chiar si caderea parului.