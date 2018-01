Cum se pronunţă corect numele adversarei lui Halep, Caroline Wozniacki (VIDEO)

Simona Halep a reuşit joi dimineaţă performanţa de a se califica în finala turneuluid de Grand Slam de la Australian Open. În ultimul act de la Melbourne, românca o va întâlni pe daneza Caroline Wozniacki.

În acest context, reamintim un detaliu dezvăluit de sportivă într-un interviu acordat lui Graham Bensinger în mai 2017, şi anume că numele său nu este corect pronunţat de comentatorii sportivi sau de iubitorii tenisului pentru că este un nume polonez provenit de la tatăl său.

Astfel acesta nu ar trebui pronunţat ca "VOZNIACHI", ci corect este "VOȘNIAȚCA".

Momentul în care Wozniacki arată cum se pronunță corect numele său, la minutul 3:40

Cum se pronunţă corect numele adversarei lui Halep, Caroline Wozniacki

