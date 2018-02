DEZVĂLUIRI INCREDIBILE! „Mi s-a propus SĂ TRÂNTESC meciuri”

Mihaela Buzărnescu a recunoscut faptul că a fost căutată de mafia pariurilor şi i-a fost cerut să facă mai multe blaturi în schimbul unor sume de bani.

Românca ajunsă pe locul 43 in ierarhia WTA a precizat că totul a avut loc în timpul turneului de la Japonia, informează Libertatea.