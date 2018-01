Din păcate, o VESTE EXTREM de TRISTĂ! Simona Halep ... Care este STAREA SPORTIVEI în aceste momente

Simona Halep a avut parte de o accidentare de coșmar în primul tur la Australian Open, exact când revenise puternic în jocul cu Destanee Aiava.

De la 2-5, românca a câştigat setul la tie-breack şi conducea cu 1-0. S-a întins după o minge, încălţarea a alunecat parcă mai mult decât era normal, iar piciorul stâng al Simonei s-a strâmbat.

A fost nevoie de intervenţia medicului, care i-a fixat şi mai bine glezna piciorului stâng, cea la care românca a mai avut probleme. La cât de rău părea că o doare, mulţi dintre cei care au văzut faza s-au gândit că s-ar putea retrage, Digisport.ro.

"Nu am început bine meciul, dar am luptat. Mi-am zis că trebuie să cred în mine, pentru că voi câștiga meciul. Mi-am deschis terenul și totul a ieșit bine. Am fost speriată de accidentare, pentru că e glezna unde am mai avut probleme. Trebuie să fac recuperare și sper totul să fie în regulă", a spus la final Simona.

Numărul unu mondial, s-a calificat în turul secund la Australian Open, la capătul unei partide cu emoții, reprezentanta noastră impunându-se cu scorul de 7-6, 6-1.

În turul secund, Halep o va întâlni pe Eugenie Bouchard, care a trecut în minimum de seturi, scor 6-3, 7-6, de Dodin. Până acum, canadianca i-a ieșit de trei ori în cale Simonei, sportiva noastră impunându-se de două ori. Singura victorie a lui Genie a venit în 2014, în semifinalele de la Wimbledon.