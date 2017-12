Drama unui star de la Arsenal! A făcut o avere, dar nevasta i-a luat totul la divorț

Un jucător care a fost dorit inclusiv de FCSB a ajuns chiar în pragul sinuciderii după ce a divorțat de soție și a pierdut tot ce avea.

Emmanuel Eboue este cu moralul la pământ după ce a rămas și fără familie, și fără avere.

Citește și: ȘOC de Crăciun: Un fotbalist a murit din cauza canceruluiCe s-a întâmplat azi la mormântul Ceausescu, la 28 ani de la moartea lui. Avem imaginileSimona Halep a câștigat turneul demonstrativ din Thailanda

"Am pierdut tot după divorțul de soția mea! M-am gândit și la sinucidere. Acum, mi-aș dori să mă ajute Dumnezeu. Nu mai am nici măcar o mașină de spălat, nu am bani pentru un avocat. Am câștigat 8 milioane de euro în Turcia (n.n. la Galatasaray), dar 7 milioane i-am trimis acasă, soției mele. Nu vreau ca oamenii să știe că sunt acasă și stau cu lumina stinsă. Fiicele mele mă sunau până acum două luni. Mi-e dor de ele, mi-e dor să le văd. Simt o o durere mare că sunt departe de ele", a povestit Eboue, citat de digisport.ro.

Jucătorul își pune acum speranțele în Federația de Fotbal din Anglia, care i-ar putea da un loc de muncă.

214 meciuri a jucat Eboue pentru Arsenal, marcând 10 goluri, amintește digisport.ro.

Citește și: Simona Halep s-a calificat în finala turneului demonstrativ din ThailandaDoliu în lumea sportului: Un cunoscut ciclist a murit la 23 de ani, CĂLCAT DE MAȘINĂ (FOTO)Cea mai titrată echipă de baschet din NBA, check-in pe Facebook la Mănăstirea Putna (FOTO)