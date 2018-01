Halep s-ar putea confrunta cu ACUZAȚII GRAVE la Australian Open. Ce AMENDĂ riscă sportiva noastră (VIDEO)

Simona Halep a reușit joi una dintre cele mai mari performanțe ale carierei sale, după ce a învins-o în semifinala de la Australian Open pe jucătoarea germană Angelique Kerber cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, în urma unui nou meci maraton, extrem de spectaculos.

Cu toate acestea, sportiva noastră s-ar putea confrunta cu acuzații grave înaintea finalei de sâmbătă în care o va întâlni pe daneza Caroline Wozniacki.

Cel vinovat este chiar antrenorul Simonei Halep, care a încălcat regulamentul într-un moment crucial al disputei cu Angelique Kerber, când Simona dădea semne de nervozitate.

Darren Cahill a comunicat cu eleva sa atât prin gesturi, cât şi vocal, aceste procedee fiind strict interzise de regulament. "Concentrează-te şi taci din gură", i-a transmis australianul Simonei, care şi-a recăpătat calmul şi a trecut de "Angie", nu înainte de a salva două mingi de meci, relatează Prosport.ro.

În cazul în care organizatorii de la Melbourne se vor autosesiza sau jucătoarea germană va depune o contestație, actualul lider mondial în competiția WTA ar putea fi sancționată.

Conform regulamentului, nu antrenorii sunt pedepsiţi după o astfel de abatere, ci au de suferit sportivii care primesc indicaţiile din tribune.

Alte două jucătoare au fost amendate din acelaşi motiv la ediţia din 2018 a turneului de la Australian Open, notează sursa citată.

Este vorba de Dominika Cibulkova, care a fost amendată cu 3.130 de dolari, respectiv Marta Kostyuk, cea care s-a ales cu o amendă mai mare, de 25.000 de dolari.

