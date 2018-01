Halep-Wozniacki, ULTIMELE DECLARAȚII înaintea marii finale. "REFUZ SĂ PIERD!"

Simona Halep şi Caroline Wozniacki, jucătoarele aflate în fruntea clasamentului WTA, își vor disputa sâmbătă finala primului Grand Slam al anului, Australian Open.

Cele două sportive au vorbit pentru site-ul WTA înaintea marelui meci de la Melbourne.

Românca a declarat, vineri, că este relaxată şi va da totul în finala contra danezei Caroline Wozniacki.

"Mă simt bine. Sunt un pic obosită din cauza numeroaselor ore petrecute pe teren. Dar mă simt bine, sunt relaxată, nu simt presiunea meciului. Am dormit mult. Acum aştept să mă antrenez un pic pentru a simţi mingea. Aştept cu nerăbdare să joc mâine (sâmbătă, n.r.), să mă bucur de finală şi să mă concentrez pe mine, pentru că lucrul cel mai important este să îmi fac jocul meu'', a afirmat Halep, pentru WTA.

Simona a vorbit și despre progresele pe care simte că le-a făcut de la finala pierdută anul trecut la Roland Garros.

''M-am schimbat. Sunt mai bună decât la Roland Garros. La French Open, chiar dacă toată lumea a spus că nu am riscat, că nu am încercat să atac punctele, aceea a fost limita mea la acel moment. În opinia mea, am făcut tot ce am putut în acel meci, dar nu am reuşit mai mult din cauza părţii emoţionale şi poate din cauza jocului. Nu am avut forţa mentală că trebuie să risc sau iau iniţiativa. Acum sunt mai bine. Am lucrat la asta. Cred că nu îmi mai e teamă că pierd, refuz să pierd. Refuz să cred că adversara poate fi mai bună decât mine la unele capitole pe teren. Din acest motiv am pus limita foarte sus la fiecare meci pe care l-am jucat. (...) Mă simt diferit. Nu mai resimt presiunea. Din punct de vedere emoţional poate e la fel. E un meci mare, e o zi importantă mâine (sâmbătă, n.r.). Dar încerc şi simt că pot să îl tratez ca pe un meci normal. Dacă se va întâmpla (să câștige, n.r.), bine, dacă nu, sunt sigură că dacă voi continua să muncesc la fel voi mai avea astfel de oportunităţi în viitor. Voi da tot ce am şi cu siguranţă voi fi împăcată după aceea, indiferent de rezultat", a mai spus Halep, potrivit Agerpres.

Și Daneza Caroline Wozniacki a dezvăluit că vrea să abordeze meciul ca pe oricare altul disputat până acum la Melbourne.

''Voi încerca să abordez meciul de mâine (sâmbătă, n.r.) în acelaşi fel în care am jucat fiecare meci aici. Sincer, victorie sau înfrângere, soarele va răsări mâine (sâmbătă, n.r.), va fi ca orice altă zi. Voi fi aceeaşi persoană, voi avea aceeaşi familie şi aceiaşi prieteni în jurul meu. Victorie sau înfrângere, atât timp cât am dat totul, pot fi mândră de mine însumi şi fericită indiferent de ce rezultat va fi'', a declarat jucătoarea daneză, care a mai jucat două finale de Grand Slam, la US Open (2009, 2014).

Wozniacki a dezvăluit că a avut mai multe emoţii înainte de semifinala cu Elise Mertens, decât înaintea finalei cu Simona Halep: ''Sunt stimulată. Mă simt chiar bine. Cred că am fost mai nervoasă înaintea semifinalei. Cred că a existat multă presiune pe mine şi multe aşteptări. Cred că vor dispărea mâine când voi juca împotriva Simonei, care este o mare jucătoare. Numărul 1 în lume. Cred că e o poveste amuzantă, numărul 1 şi numărul 2 joacă una împotriva alteia pentru locul numărul 1 în clasament şi pentru primul lor Grand Slam. Cred că e grozav. Pentru aceste momente ne-am antrenat, pentru aceste momente ne-am pregătit în toată cariera noastră. Voi intra pe teren să lupt şi să dau totul acolo cu speranţa că va fi suficient de bine''.

Finala de sâmbătă se va disputa la ora 10.30 (ora României) și are ca miză atât primul titlu de Grand Slam pentru ambele jucătoare, cât şi poziţia de număr unu mondial în clasamentul WTA.