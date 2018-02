HALUCINANT: Arbitru de fotbal AGRESAT de un părinte revoltat (VIDEO)

Darian Mihai a postat un filmuleț revoltător pe pagina sa de Facebook. Filmul suprinde un incident reprobabil care a avut loc la Cheile Grădiștei Fundata lângă Brașov unde a avut loc un campionat de fotbal pentru juniori, în decembrie anul trecut. Unul dintre părinți nu și-a putut controla emoțiile și a reacționat într-un mod greu de descris. Imaginile grăiesc de la sine.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

„Nu am cerut niciodata ca un video sa fie redistribuit , dar de data aceasta doresc ca acest video sa ajunga peste tot : la federatie , la asociatii , la cluburi , la parinti .....la toti cei ce pot sa judece acesta reactie care nu ar trebui sa existe la un meci de fotbal mai ales alunci cand sunt copii pe teren. VA ROG : DISTRIBUITI !!! In data de 17 decembrie 2017 am fost invitati sa participam la un turneu de fotbal (Turneul Montana) la Cheile Gradistei Fundata la 35 km de Brasov. Echipele formate din copii nascuti in anul 2010 chiar si 2011 . Un turneu frumos si bine organizat , pacat ca a fost umbrit de reactia unui parinte care nu cred ca mai are ce sa caute vre-o data pe un teren de fotbal . Cuvintele din partea mea sunt de prisos , ce oare au crezut copii in acele momente ...Oare ce poate sa zica conducerea clubului AS COSMO SPORTS din Bucuresti de reactia acestui parinte , ce poate sa zica o federatie sau o asociatie la care sunt afiliate toate aceste grupe de copii....ce pot zice parintii tuturor copiilor...va las pe voi sa comentati deca se poate !!! Urmariti cu atentie incepand cu min 00.38 !!!

Cu respect: un alt parinte” scrie Darian Mihai.

Citește și: TOTUL E CLAR ACUM! Simona Halep, primul antrenament în echipamentul NOULUI SPONSOR (FOTO)După ce serial TV era înnebunit Nicolae Ceaușescu. Nu rata niciun episodCarne de CÂINE și GER în camere! Aventurile românilor la Jocurile Olimpice de iarnă 2018: "Conform obiceiului, românii caută nod în papură" (VIDEO)