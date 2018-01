Imagini DE COȘMAR! RONALDO, plin de sânge! Starea fotbalistului… (VIDEO)

Real Madrid a făcut spectacol duminică pe ”Santiago Bernabeu”, în meciul disputat cu Deportivo La Coruña.

După ce au fost conduși, elevii lui Zidane au revenit în forță și au câștigat la scor partida, până la finalul meciului tabela marcând 7-1 în favoarea madrilenilor.

Printre marcatorii zilei s-a numărat și Cristiano Ronaldo, care a izbutit o ”dublă”. Al doilea gol marcat în minutul 84 de starul Galacticilor s-a soldat însă cu sânge și cu imagini terifiante.

În momentul în care a deviat mingea, Ronaldo a fost lovit involuntar cu gheata în arcadă de către un jucător al lui Deportivo. Deși golul a fost validat, portughezul nu s-a putut bucura din cauza faptului că fața i s-a umplut instantaneu de sânge. După ce a primit îngrijiri medicale, Ronaldo a plecat direct la vestiare, potrivit digisport.ro.

De imagini s-a îngrozit însuși starul Real Madrid! În timp ce se îndrepta spre vestiare, Ronaldo i-a cerut medicului să-i dea telefonul pentru a vedea cât de gravă este accidentarea. După ce a observat rana, Ronaldo a dat din cap dezamăgit.

Ronaldo, plin de sânge

