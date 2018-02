IMAGINI INEDITE CU HALEP! Cu cine a fost surprinsă tenismena în centrul Bucureștiului (VIDEO)

Simona Halep se relaxează după finala pierdută la Australian Open.

Fosta lideră mondială a lăsat deoparte antrenamentele și își petrecere timpul liber alături de familie și prieteni. Jucătoarea româncă a luat o pauză după ce s-a accidentat în turneul de la Melbourne.

IMAGINI RARE CU HALEP! Cu cine a fost surprinsă tenismena în centrul Bucureștiului

