Jucătoarele lui CSM București au fost puse într-o situație revoltătoare după meciul câștigat luni pe terenul lui Roman.

Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea la geamurile de la dușuri, așa încât, la finalul meciului, spectatorii care plecau le-au văzut dezbrăcate.

Citește și: Veste FABULOASĂ! Redevine Simona Halep numărul unu mondial? Caroline Wozniacki ar putea să se RETRAGĂ din tenisCasele ridicate de Becali, scoase la vânzare. Ireal cât cer sătenii pe eleEste Wozniacki însărcinată? Ce a anunţat câştigătoarea de la Australian Open

"La ieșire spectatorii au avut parte și de un număr de topless oferit gratuit cu generozitate la duș de protagonistele din Capitală. Meritul este în mare parte al organizatorilor, care nu au montat o minimă perdea de protecție la ferestrele de la dușuri, astfel că mișcările de felină ale jucătoarelor au putut fi admirate în voie din parcarea din fața Sălii Sporturilor", notează ziarpiatraneamt.ro.

Jucătoarele de la CSM București, filmate topless la dușuri

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.