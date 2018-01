Marius Șumudică a oferit FAZA ZILEI în fotbal: Cred că am făcut și ruptură (VIDEO)

Marius Șumudică a oferit faza zilei la meciul amical de luni, când a vrut să se sprijine pe un gard de plasă, dar a căzut, spre amuzamentul celor din tribune.

Imaginile au ajuns pe Facebook, spre deliciul internauților.

“Șumudică asta e de Oscar , nu are el toate țiglele pe casă dar e antrenor bun! Succes șumi”, a comentat unul dintre internauți. “N-avem o plasa de siguranță în care să cădem", a adăugat un alt comentator.

De imagini s-a amuzat chiar Șumudică. Acesta a făcut haz de necazul și s-a autoironizat: "Cred că am făcut și ruptură".

