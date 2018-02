Momentul când Wozniacki a arătat că VA FI O MARE CAMPIOANĂ: Meci antologic câştigat la doar 19 ani în timp ce PLÂNGEA PE TEREN din cauza DURERILOR (VIDEO)

Caroline Wozniacki a reuşit săptămâna trecută să câştige primul turneu de Grand Slam al carieriei, la Australian Open în finala cu Simona Halep, şi a redevenit cu această ocazie numărul 1 mondial, poziţie ocupată şi între 11 octombrie 2010 şi 13 februarie 2011, respectiv între 21 februarie 2011 şi 29 ianuarie 2012.

Puţini îşi mai amintesc un meci pe care daneza l-a disputat pe vremea când avea doar 19 ani, la Turneul Campioanelor din 2009, un meci contra Verei Zvonarei care va rămâne sigur în istorie pentru finalul antologic pe care l-a avut.

Lovită de crampe musculare incredibil de dureroase chiar şi pentru cei care doar privesc, Wozniacki a ales să nu abandoneze în ciuda durerilor care au trimis-o şi la pământ de câteva ori şi a strâns de dinţi terminând meciul plângând în timp ce lovea mingea returnată de rusoaică.

Momentul când Wozniacki a arătat că va fi o mare campioană: Meci antologic câştigat la doar 19 ani în timp ce plângea pe teren din cauza durerilor

