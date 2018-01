La finalul anului trecut, Simona a renunțat la vizitele la psiholog și la ședințele de mental-coaching, deși Halep încă pare a avea o problemă psihică.

„Nu vreau să dau nume, dar ea știe cine e. E vorba despre psihologul meu. De asemenea, am lucrat și cu un bărbat în România la partea mentală, care m-a ajutat pentru o perioadă. Vreau să le mulțumesc pentru că mi-au arătat ce am de îmbunătățit pentru a deveni mai bună pe teren”, spunea Halep în decembrie.

Românca e la a treia finală de Mare Șlem pierdută în carieră, informează Libertatea.

Motivul pentru care Simona Halep a renunțat la psiholog (VIDEO)

”Încă mai pot zâmbi, mi-e bine. Am plâns, dar acum zâmbesc. Până la urmă e doar un meci de tenis, dar sunt tristă pentru că nu am putut câștiga. Am fost din nou aproape, dar nu am mai avut energie pe final. Ea a fost mai bună, mai proaspătă și a avut mai multă energie. Sunt mândră de cum am luptat. Am făcut tot ce puteam face azi. Din punctul ăsta de vedere nu-s tristă. Sunt tristă că am pierdut meciul. Dar cu siguranță, dacă voi munci la fel și dacă voi juca la fel, voi fi din nou într-o poziție bună. Antrenorul Darren Cahill mi-a spus că e foarte mândru de mine, de ce am făcut la acest turneu. Că am fost cel mai bine din punct de vedere mental și fizic și că am luptat până la capăt. E mulțumit de felul în care am evoluat. Am jucat accidentată după primul meci. Mă bucur că am ajuns într-o nouă finală. Caroline a fost mai bună. Voi lupta și sper să mai am parte de astfel de provocări. Vreau să mulțumesc echipei mele pentru că este alături de mine. Familiei, românilor. E păcat că a treia oară nu a fost cu noroc. Poate a patra oară va fi. Mulțumesc fanilor din tribune. Am avut parte de sprijin de pe tot Mapamondul. Sper să ne revedem la anul”, a transmis Simona Halep.

Astfel, Simona vrea să dea de înțeles că la nivel psihic este mult mai bine.