O nouă LOVITURĂ pentru Halep. După PIERDEREA finalei de la Australian Open, românca a fost AMENDATĂ (VIDEO)

Organizatorii turneului australian au hotărât să o amendeze pe Simona Halep pentru gestul făcut de antrenorul său, Dareen Cahill, în timpul meciului cu Angelique Kerber.

Amenda, oferită pentru momentul în care Cahill i-a transmis Simonei, prin gesturi, sa se concentreze si sa nu mai comenteze la fiecare punct la Australian Open, constă în 12 mii de euro.

