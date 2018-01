O VESTE TRISTĂ pentru români! Ce a decis Halep după ACCIDENTAREA de la Australian Open

Simona Halep a suferit marți o teribilă accidentare la glezna stângă, în meciul cu Destanee Aiava din primul tur al Australian Open, fapt ce a pus în pericol parcursul sportivei în termenul de “Grand Slam”.

Numărul 1 mondial în tenisul feminin a oferit noi detalii despre stara ei de sănătate în cadrul conferinței de presă, organizată după meci. Românca a precizat că nu crede că are ceva rupt la gleznă, dar a afirmat că durerea a fost foarte mare și că are nevoie de un consult medical pentru a clarifica starea de sănătate.

"Am simţit o puternică durere pe teren, dar nu am avut timp să văd ce am. Am făcut un duş, am făcut stretching şi am venit aici. Vreau să aştept până mâine să văd cum mă trezesc. Din experienţa mea, simt că nu este nimic rupt, dar durerea a fost mare. Îmi trebuie un consult medical. Am mai avut cinci accidentări la această gleznă de-a lungul timpului. Aşa că glezna mea nu este bine, de aceea o bandajez tot timpul. Dar nu ştiuc e s-a întâmplat pentur că a fost strânsă. Vreau să văd la TV cum a fost, pentru că nu-mi amintesc", a declarat Halep, potrivit news.ro.

Întrebată dacă ia în calcul retragerea din turneu, Halep a răspuns că nu intenționează să ia această decizioe:

“Nu mă gândesc la asta. Sunt obişnuită cu problemele la gleznă, aşa că nu cred că o să mă opresc. Dar sănătatea rămâne mereu pe primul plan. Voi vedea. În opinia mea, voi fi în stare să joc", a declarat Simona Halep.

În faza următoare, Halep va da piept, joi, cu sportiva canadiană Eugenie Bouchard, locul 112 WTA.