Ofertă de ULTIMĂ ORĂ pentru Simona Halep. CE SUMĂ i-ar oferi un mare producător de echipament sportiv

Simona Halep, numărul unu mondial în clasamentul WTA, a reușit performanța de a se califica în finala primului turneu de Grand Slam al anului.

Toată lumea a comentat însă faptul că sportiva s-a prezentat la meciurile de la Australian Open îmbrăcată într-o rochie roșie din China, comandată de pe internet.

Cotidianul spaniol El Pais, care critică modul în care Simona își alege echipamentul, scrie că sportiva din România ar avea o importantă ofertă din partea celui mai mare producător de echipament sportiv din SUA.

”Jucătoarea din România, care va disputa finala cu Wozniacki, poartă o rochie cumpărată de pe un site chinezesc, deoarece și-a încheiat contractul cu fostul sponsor. Deși nu a câștigat niciodată un Grand Slam și are 27 de ani, Simona Halep este în prezent cea mai bună jucătoare de tenis din lume. Sau, cel puțin, asta spune clasamentul în momentul de față.(...) Totul pare să fie în ordine, cu excepția rochiei pe care o poartă Halep. Este normal ca numărul 1 mondial din tenis sau orice alt sport să se îmbrace de pe internet pentru că nu poate încheia un contract de sponsorizare? Chiar trebuie să cumpere de pe internet?”, scriu jurnaliștii de la El Pais.

”Este cazul lui Halep. La sfârșitul anului trecut, contractul pe care în avea de patru ani cu Adidas a expirat. Jucătoarea a primit aproximativ 800.000 de euro pe an de la sponsor, dar a respins oferta de reînnoire, deoarece a cerut mai mulți bani. Nu a mai existat niciun acord, astfel că Halep nu are sponsor. Confruntată cu această situație, în timp ce juca în turneul de acum trei săptămâni de la Shenzhen (China), a găsit un site web care confecționa haine. Și a ales să-și facă o rochie de culoare roșie, a câștigat primul ei trofeu din 2018 și în cele din urmă a optat să-l folosească și la Melbourne. Nu are logo sau altceva. Halep nu se grăbește”, mai scriu spaniolii, potrivit digisport.ro.

Cu toate acestea, se pare că lucrurile sunt pe cale să se schimbe.

"Se spune că Nike i-ar oferi acum 1,3 milioane de euro pe an, dar Halep continuă deocamdată în faimoasa sa rochie roşie. Este numărul unu pe teren, dar din punct de vedere financiar este în urma mai multor jucătoare”, susțin jurnaliștii de la El Pais.

Înaintea începerii Australian Open, Simona Halep afirma că nu se grăbeşte în privinţa partenerului tehnic.

“Nu am contract acum. Încă nu sunt cu brand pe ţinută. Vreau să mă asigur că voi alege ce îmi place şi că brandul mă place pe mine. Este foarte important să am o ţinută frumoasă şi să mă simt bine în ea. Astfel că nu mă grăbesc. Voi aştepta”, spunea ea la acel moment.

Sâmbătă dimineață, Simona Halep și daneza Caroline Wozniacki, primele două în clasamantul WTA, își vor disputa marele trofeu de la Australian Open, pe arena Rod Laver din Melbourne, începând cu ora 10.30 (ora României).