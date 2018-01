Răzvan Ioan Boanchiș: Simona ar trebui să plângă de disperare că nu va mai prinde o finală. Ilie Năstase - Eu spun că Halep va câștiga la Roland Garros

Jurnalistul Răzvan Ioan Boanchiș comentează, într-un articol publicat pe național.ro, unul dintre cele mai importante evenimente ale sfârșitului de săptămână, finala de la Australian Open, în care Simona Halep a fost învinsă de daneza Caroline Wozniacki.

Precizând că brusc, în această perioadă, toată lumea a început să se priceapă la tenis, jurnalistul este de părere că Simona Halep ar trebui să fie tristă nu pentru că pierdut finala cu Wozniacki, ci pentru că ”nu va mai prinde o finală”. Pe de altă parte, fostul tenismen Ilie Năstase este de părere că aceasta va câștiga la Roland Garros.

Boanchiș subliniază și că din rândul comunității aromâne au venit cei mai cunoscuți sportivi ai României.

”O comunitate – nu minoritate, aromanii sunt protoromani – care nu cred ca sare cu mult de 100000 de oameni a dat un numar unu mondial la tenis (Halep), pe cel mai mare fotbalist roman si fost loc patru in clasamentul Balonului de Aur 1994 (Hagi) si pe cel mai mare handbalist al lumii (Cristian Gatu), la un moment dat. La personalitatile din cultura si business e suficient sa spui Caragiale, Victor Eftimiu (acestia doi erau din toate cate putin), Ressu, Malaxa si nu trebuie sa mai ajungi la Toma Caragiu. E drept, unii machidoni au fost in eroare. Constantin Noica, de pilda, l-a tinut in preajma pe constipatul suprem, Gabita Liiceanu. Bine ca am amintit de constipati. Am vazut ca au pareri, isi permit iarasi sa se screama de pareri constipatii cei mai constipati, prostoboii prostoboilor care au sarit pe Ilie Nastase cand a injurat-o pe o mironosita din Anglia. Intr-adevar, Nastase a gresit. A fost prea timid. Am avut norocul sa stau cu Ilie Nastase, imediat dupa meci. Ca toata lumea care, in loc sa-l asculte pe Nastase ce zice despre tenis, isi baga ea (lumea) opinia la inaintare, i-am spus si eu ca e mai greu sa ajungi in finala decat s-o castigi si ca Simona ar trebui sa planga, dar nu de suparare ca a pierdut, ci de disperare ca nu va mai prinde o finala. Nastase a fost sclipitor ca pe teren. «Am auzit destui specialisti care o lauda in public, iar in particular garanteaza ca nu se va mai intalni cu o asemenea ocazie. Eu spun ca Halep va castiga la Roland Garros»”, a scris Boanchiș.

Jurnalistul a mai precizat și că ar trebui stabilite niște priorități foarte clare în ceea ce privește finanțarea sportului.

”Si acum sa trecem la problemele noastre, ca Halep e o investitie particulara, n-are treaba cu sportul nostru. Daca vrem sa facem ceva, e cazul sa punem prioritati, nu sa ia vreo 50 de federatii cam aceiasi bani de la Guvern. Prioritatile sunt gimnastica, tenisul, canotajul, handbalul. Ar merge si un val doi, unde sa intre atletismul, boxul , luptele . Dar nu se poate sa primeasca bani cit gimnastica federatiile de karate. Vreo zece. Karate Mumu, Karate Bubu, Karate Ciuciu sau cum s-or chema. Pentru popularitea pe care o are, as baga si fotbalul in primul val, cu conditia sa dispara propagandistii din federatie. Regret, dar trebuie sa porti pe umeri un maidan de saracie sau sa fii sluga ieftina ca sa-l votezi si in aprilie 2018 pe Burleanu. In 2014, Sistemul a infiltrat un cobai in cusca fotbalului. Dupa aia, fotbalul a devenit un cobai si o cusca. Daca vreti sa ajunga si tenisul ca fotbalul, am solutia. Puneti-l pe Cristian Tudor Popescu presedinte la federatia de tenis”, a mai scris Răzvan Ioan Boanchiș.