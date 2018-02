SCANDAL în Elveția, după ce Federer a fost surprins în TANDREȚURI cu o jurnalistă (FOTO, VIDEO)

Deși Roger Federer a cucerit trofeul la Australian Open, în urma victoriei cu 6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1 din finala cu Marin Cilic, marele campion s-a trezit în mijlocul unui adevărat scandal.

Un moment surprins după ceremonia de premiere de la Melbourne a născut vii controverse în Elveția.

Citește și: Performanță INCREDIBILĂ pentru tenisul de masă românesc. Cine a devenit CEA MAI BUNĂ JUCĂTOARE din Europa (FOTO)Fostul iubit al Simonei Florescu a murit: 'Sunt absolut șocată' Victorie pentru handbalistele de la CSM Bucureşti în Liga Campionilor

O prezentatoare a televiziunii SRF l-a felicitat într-o manieră afectuoasă pe campionul elvețian, care este însurat și are și patru copii (două perechi de gemeni).

Jurnalista Denise Langenegger a fost acuzată că a încălcat regulile jurnalismului după ce l-a îmbrăţişat călduros pe Federer, iar apoi l-a mângâiat pe piept pe tenismen, momentul fiind catalogat de presa elveţiană ca fiind unul exagerat de tandru, scrie prosport.ro.

Citește și: Ion Țiriac, informații de ultim moment despre viitorul SPONSOR al Simonei Halep. Tocmai a dat-o de golWTA a făcut ANUNȚUL. Deși Wozniacki a câștigat Australian Halep, Simona Halep a fost CEA MAI BUNĂ (FOTO)STEWARDESE ÎN BIKINI! Recompensă SCANDALOASĂ pentru fotbaliști (VIDEO)

Prezentatoarea şi-a scuzat ulterior comportamentul: "Cu toţii am fost cuprinşi de emoţie după finală. Am fost atât de fericită pentru Roger, încât am reacţionat mai mult ca o persoană normală decât ca o jurnalistă. Pregăteam un interviu live, într-un loc în care era foarte multă agitaţie. A fost o situaţie excepţională, plină de emoţie, dar e drept că nu am păstrat distanţa jurnalistică. Greşeala îmi aparţine".

SCANDAL în Elveția, după ce Federer a fost surprins în TANDREȚURI cu o jurnalistă