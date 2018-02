Sexy ca partidul! Cum arată MAJORETELE lui Kim Jong-Un la Jocurile Olimpice de iarnă (VIDEO)

De vineri încep Jocurile Olimpice de Iarnă care se vor desfăşura la PyeongChang, acolo unde Coreea de Sud şi Coreea de Nord vor defila sub acelaşi drapel.



Dictatorul Kim Jong-Un a fost de acord să trimită o delegaţie în Sud şi cele două state vor avea o echipă feminină comună de hochei pe gheaţă. Numărul sportivilor nord-coreeni este de 22, dintre care 12 sunt fete care vor face parte din echipa comună. Delegaţia Coreei de Nord este formată însă din 280 de persoane.

Un grup numeros de majorete, angajaţi ai securităţii, antrenori sau oficiali de stat fac diferenţa de la 22 la 280. Iar majoretele statului comunist au impresionat deja, potrivit The Independent.



Citește și: Tehnologia care dă FIORI: Poliţia chineză poartă ochelari de RECOGNIŢIE facială! Brigitte Sfăt DIVORȚEAZĂ de Ilie Năstase! Cu ce vrea să rămână după separareÎntâlnire ISTORICĂ! Va lua masa cu sora lui Kim Jong Un! Se pune la cale…

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.