Simona Halep, anunț de ultima oră în privința SPONSORULUI. Ce va purta numărul unu mondial la Australian Open (FOTO)

Jucătoarea Simona Halep, numărul unu mondial în ierarhia feminină de tenis, a șocat o lume întreagă atunci când a ales să joace fără sponsor tehnic la turneul de la Shenzhen, la care a reușit să câștige atât finala de simplu, cât și pe cea de dublu, alături de Irina Begu.

Înaintea primului turneu de Grand Slam al anului, cel de la Australian Open, liderul mondial a făcut o importantă precizare cu privire la alegerea noului sponsor tehnic.

Ea a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că reprezentanţii săi discută cu mai multe companii pentru alegerea noului partener tehnic şi că deocamdată nu este nimic semnat.

“Dragi prieteni, în ceea ce privește noul partener tehnic, de îmbrăcăminte, doresc să vă anunţ că nu e nimic semnat deocamdată şi că managementul meu este încă în discuţii cu mai multe companii, iar în momentul în care se va concretiza ceva vă asigur că veţi fi primii care veţi afla. Partea de outfit este foarte importantă pentru mine şi pentru personalitatea mea, de aceea voi face foarte atent alegerile. Vă mulţumesc”, a scris Simona.

Anunțul jucătoarei vine după ce presa a scris că ar fi semnat deja cu un sponsor tehnic (Detalii AICI).

Simona se află acum la Melbourne, pentru Australian Open. Numărul unu WTA a menționat că va purta aceeași rochie roșie pe care a avut-o și la turneul de la Shenzhen. "Aici, la Australian Open, voi purta tot echipamentul roșu, de la Shenzhen. Cum am ajuns să-l port? L-am comandat. Am trimis o fotografie. E un site în China, iar unul dintre managerii mei m-a ajutat cu asta, iar în 24 de ore am avut echipamentul și totul e perfect. Am fost norocoasă”, a declarat jucătoarea noastră sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Melbourne.

Ea va debuta la competiția australiană în noaptea de luni spre marți, unde o va întâlni în primul tur pe Destanee Aiava, din țara gazdă (17 ani, locul 193 WTA), care a beneficiat de un wild card.

Halep s-a despărţit recent de Adidas, cu care colabora din 2014 şi de la care primea un milion de euro pe an.