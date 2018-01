Simona Halep, în finală la Australian Open: Românca a învins-o pe Angelique Kerber într-un meci uluitor (VIDEO)

Simona Halep s-a calificat joi dimineață în finala de la Australian Open, după ce a învins-o în semifinale pe Angelique Kerber, informează B1 TV.

Halep a reușit victoria în fața sportivei din Germania cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, după un meci care a durat două ore și 20 de minute.

În finală, Simona Halep o va întâlni pe daneza Caroline Wozniacki.

Halep trebuie să câștige finala pentru a-și păstra poziția de lider mondial.

