Simona Halep, prima declarație după ce a început anul cu o victorie categorică

Simona Halep le-a mulţumit spectatorilor care au venit să o susţină la primul meci din 2018, disputat, luni, în prima manşă a turneului de la Shenzhen. Ea a afirmat că se bucură de faptul că a reuşit să înceapă primul ei an pe locul I WTA cu o victorie.

"Vă mulţumesc foarte mult pentru că aţi venit, apreciez că veniţi mereu să mă susţineţi. Este întotdeauna frumos să evoluezi în faţa unui public numeros. Pentru mine este întodeauna frumos să joc aici, la Shenzhen, am câştigat un titlu, acum 2-3 ani. Mă bucur că am câştigat astăzi, e prima mea victorie în calitate de numărul 1 mondial, în noul an. Sunt fericită şi mă bucur de timpul petrecut aici. Am avut momente frumoase de fiecare dată când am venit aici, chiar dacă anul trecut nu am jucat prea bine. Vă mulţumesc şi vă aştept la meciul meu din următorul tur şi sper să câştig câteva partide aici şi să merg până la final", a declarat Halep, după întâlnirea cu Nicole Gibbs.

Românca a mai rămas pe teren pentru a schimba mingi cu o fetiţă jucătoare de tenis.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, luni, cu scorul de 6-4, 6-1, pe americanca Nicole Gibbs, locul 110 WTA, calificându-se în optimile de finală ale Shenzhen Open, potrivit Realitatea.