Simona Halep, PRIMELE DECLARAȚII după CALIFICAREA ÎN FINALA de la Australia Open: A fost foarte greu, tremur. A fost un meci ca un montagne rousse

Drumul Simonei Halep continuă la Australian Open. Românca s-a calificat în finala turneului de la Melbourne și este la un pas de primul său titlu de grand slam din carieră. Simona a câştigat în faţa nemţoaicei Angelique Kerber în trei seturi, într-un meci dramatic.

”A fost foarte greu, tremur, sunt foarte emoţionată. Ştiam că va fi foarte complicat, joacă foarte bine, se deplasează şi loveşte din toate poziţiile. Mă bucur mult că am rezistat şi m-am putut impune. Al doilea meci foarte lung, nu e uşor să ai meciuri lungi la acelaşi turneu. Mulţumesc publicului că m-a susţinut şi ajutat. În acest meci am fost prima cu două şanse de a câştiga, am ratat, am spus că pot să revin, am avut încredere. După accidentarea la gleznă am decis să lupt pentru fiecare minge, apoi mă voi odihni, cu siguranţă voi face asta. Încerc să rămân foarte calmă, a fost un meci ca un montagne rousse, am făcut ceea ce contează, ce trebuie, dacă nu renunţi, poţi câştiga, sunt mândră de ce am realizat. O respect mult pe Caroline, ştiu că va fi la fel ca azi, va trebui să alerg, am nevoie de odihnă, atunci când am jucat finala la Roland Garros am spus că dacă voi fi în aceeaşi situaţie voi da tot ce pot, voi fi mai curajoasă. Vreau să fac ceea ce pot în finală, să cred că am şansa de a câştiga, să nu mă gândesc la titlu, dacă va veni, aşa va fi să fie", a declarat Halep la interviul de pe teren.”, a declarat Halep la scurt timp după victorie, potrivit Știripesurse.ro.



Citește și: Antrenorul Darren Cahill, mesaj ferm pentru Simona Halep, în semifinala de la Melbourne: „Concentrează-te și gura-nchisă!” (VIDEO)Ce a ieșit din vaginul unei femei! Medicii au rămas fără cuvinteIlie Năstase, despre victoria Simonei Halep în semifinale la Melbourne: Este meciul carierei ei