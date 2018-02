Simona Halep, propunere NEAŞTEPTATĂ din partea unui fost vicepremier: "Atât de mult ne place să ne victimizăm că nimeni nu"...

Fostul vicepremier şi ministru al Dezvoltării, Vasile Dâncu, vine cu o propunere neaşteptată, după ce Simona Halep a ratat semnarea unui contract de imagine cu o Adidas. Politicianul susţine că se poate repara nedreptatea făcută marii campioane, odată cu sărbătorirea Centenarului, un proiect în acest sens fiind mai mult decât potrivit.

"Sa facem o coletă publică pentru Simona, am putea aduna, în câteva zile, donând fiecare fan câte puțin, mai multe milioane de euro pentru a fi noi, poporul român, sponsorul acestei fete care aduce imagine bună României și mare bucurie fiecăruia dintre iubitorii sportului", susține Vasile Dâncu.

"Un pic de demnitate, un pic de efort și un proiect de CENTENAR. De câteva săptămâni ne tânguim că Simona nu a primit 2 milioane de la Addidas. Ce nedreptate, ce jignire pentru marea noastră campioană! (…) Atât de mult ne place să ne victimizăm că nimeni nu a venit cu un proiect simplu, ușor de realizat, un proiect de solidaritate și actiune colectivă. (…) Daca cei 3 milioane de telespectatori români de la finala recentă ar da câte un singur euro am putea scrie noi pe tricoul Simonei orice vrem. Poate SIMONA de România, sau România 100 de ani, am putea pune stema sau drapelul. Spun asta pentru că Romania nu a participat cu nimic la formarea sportivei, sau cu foarte puțin, familia ei a dus greul. Ar fi singura sportivă sponsorizată de țara ei, am căștiga atenție și notorietate în anul Centenarului. Am putea să plătim chiar de la bugetul statului, pentru că ar fi cel mai mare impact pentru brandul de țară. Trecem la acțiune? Terminăm cu jalea mioritică? Mai cerșim un contract de sponsorizare sau deschide Federația română de tenis un cont pentru donații?", propune fostul ministru al Dezvoltării pe Facebook.

