Sorana Cîrstea o desființează pe Simona Halep: „România nu stă în ea”

Sorana Cîrstea a făcut o declarație incendiară, marţi, pe Aeroportul Henri Coandă, unde a spus că "România nu stă în Simona Halep", care ratează meciul cu Canada din cauza unei accidentări, şi că poate face "3 echipe de Fed Cup".

"România poate face trei echipe de Fed Cup, România nu stă în Simona Halep. Avem destule jucătoare şi cred că ar trebui să jucăm cu echipa pe care o avem. Toată lumea spune că putem face trei echipe de Grupă Mondială la Fed Cup, ceea ce e incredibil. Cred că ne-am tras una pe alta, iar în momentul ăsta tenisul feminin românesc trece printr-o perioadă excelentă şi va continua mult timp de acum înainte. Nu am avut niciodată în istoria tenisului românesc atâtea fete în top 100 şi de o valoare aşa de bună. Nu ştiu de ce tenisul merge aşa de bine dintr-o dată, pentru că, am spus, nu ne-a ajutat nimeni, ne-am tras una pe alta. Pot să zic că România are noroc pentru că nu a făcut prea multe pentru noi (n.r. - jucătorii de tenis)", a spus Cîrstea înaintea plecării spre Cluj-Napoca, scrie Digisport.

Ea a menţionat că România este clar favorită în meciul cu Canada. "Pe hârtie este un meci abordabil în care pornim favorite şi în mod normal ar trebui să câştigăm fără probleme. Însă niciun meci nu seamănă cu altul, mai ales în Fed Cup unde valorile se egalizează. Dar e clar că pornim cu prima şansă. Sper să fie un hard mai rapid la Cluj, pentru că e suprafaţa mea preferată. Dar eu mă adaptez uşor şi cred că vor fi probleme. Pentru mine e prima oară când merg la Cluj, nu am fost niciodată. Dar toată lumea mi-a spus că e o atmosferă incredibilă acolo şi că sala e plină mereu. Sper să câştigăm primele trei meciuri şi să mergem mai departe", a precizat Sorana Cîrstea.