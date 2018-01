Sportul românesc, căpușat de PSD. Campioanele la canotaj sunt umilite de stat, în timp ce ministrul Dunca favorizează alte sporturi: ”Dansul sportiv are 6.500 de legitimați, la canotaj câți sunt?!”

Sportivele de aur ale României sunt umilite de autorități. Ministerul Tineretului și Sporturilor nu a plătit nici acum premiile pentru canotoarele care au câștigat anul trecut medalii la campionatele mondiale. Asta în condițiile în care în 2017, România a obținut medalii de aur la doar două discipline.

Dezvăluirile au fost făcute luni de jurnalistul Cătălin Tolontan, care dă acum noi detalii despre felul în care guvernarea PSD căpușează sportul românesc. Într-o anchetă publicată marți, pe Tolo.ro, se arată că deși canotoarele medaliate nu și-au primit încă recompensele financiare, ministrul PSD al Tineretului și Sporturilor s-a grăbit să acorde premii unor sporturi precum dans sportiv, fotbal-tenis, kempo și sambo, unele ajungând mai mari decât ale gimnasticii sau scrimei.

Medaliate cu aur la Campionatele mondiale de canotaj din SUA din 2017, sportivele încă așteaptă premiile în valoare de 1,3 milioane de lei. Deși acestea se acordă în ordinea vechimii, sportivii care au câștigat competiții la fotbal-tenis, la finalul anului trecut, au primit deja 1,1 milioane de lei.

Explicația pentru această discrepanță are legătură cu politica. Astfel, jurnaliștii de la GSP scriu că ministrul Marius Dunca își favorizează susținătorii politici de la sporturile neolimpice, cei care chiar în aceste zile, odată cu schimbarea guvernului, fac liste de semnături pentru menținerea lui. Potrivit HG 1447/2007, cuantumul banilor primiți de sporturile neolimpice este stabilit de ministru, acesta cuprins între 0% și 40% din cele olimpice.

Astfel, în 2017, premierile pentru dans sportiv, kata, sambo, culturism și fitness, fotbal-tenis, volei pe plajă, radio-orientare și radioamatorism, karate Kyokushin, powerlifting, ju-jitsu, karate WUKF, go, kempo, modelism, șah totalizează 11,5 milioane de lei.

Canotajul are 38 de medalii olimpice și este depășit în performanțele istorice doar de gimnastică, cu 72 de medalii. (...) În perioada 15 – 20 noiembrie, la Izvorani, România a organizat Campionatul European de fotbal-tenis, România obținând 13 medalii, 12 de aur și una de bronz. La fotbal-tenis, un sportiv poate aduna și peste zece medalii într-o competiție.

Ana Maria Gherghel a câștigat cinci medalii de aur. Însă nu ea este cea care primește cei mai mulți bani. De un premiu mai consistent se bucură Frederico Tavares Tchabass, președinte de federație, antrenor și arbitru. Potrivit sursei citate, Tavares a încasat după Campionatul European de fotbal-tenis de la Izvorani 166.000 de lei, în timp ce Cătălina Ponor, Marian Drăgulescu și Larisa Iordache au primit, toți trei împreună, 111.000 de lei pentru performanțele de la Campionatul European de Gimnastică de la Cluj.

Frederico Tavares Tchabass recunoaște că se numără printre inițiatorii unei campanii de susținere a ministrului Dunca.

”Domnul Dunca este, fără îndoială, cel mai bun ministru de când sunt eu, de 24 de ani! A mai fost și domnul Georgiu Gingăraș, ca decizii. Dar domnul Dunca are o deschidere extraordinară, ne primește mereu la discuții, are mereu ușa deschisă. Nu s-a mai întâmplat asta de multă vreme. (...) Domnule, eu sunt apolitic. (...) Dar, vă zic sincer, eu, Frederico, dacă aș putea, l-aș pune premier! Sper să nu se interpreteze, vreau să fie de bine, eu chiar așa consider! Atât am de spus”, a declarat acesta pentru GSP.

La rândul său, ministrul a oferit un argument de-a dreptul halucinant atunci când a fost rugat să explice preferința sa pentru sporturile neolimpice.

”Da, dar e bine să ținem lucrurile în echilibru. Încurajăm și performanța, dar și sporturile cu mulți participanți, cu mulți copii legitimați. Dansul sportiv are 6.500 de legitimați, la canotaj câți sunt?! Noi prioritizăm. Contează și performanța, dar și numărul de participanți”, a spus Dunca, precizând că cei 1,3 milioane restanți vor fi plătiți în câteva zile.

