Şumudică: ”N-am mai spus asta la nimeni până acum!” SURPRIZĂ | Ce se afla în şanţul în care a căzut :)

Săptămâna trecută, antrenorul lui Kayserispor a avut un accident nefericit a căzut într-un şanţ aflat lângă teren, după ce a încercat să se sprijine de un stâlp.

Antrenorul român a încercat să se sprijine de un stâlp metalic, însă a calculat greşit şi s-a prăbuşit într-un şanţ aflat pe marginea terenului. Clipul a ajuns celebru în toată lumea.

”Când am văzut că toată lumea se uită la mine, m-am prefăcut că am vrut să mă aşez acolo. Toată lumea mă fotografia. Am devenit faimos. Dar să-ţi spune ceva ce n-am mai spus până acum. Era apă în şanţ. Avm avut dureri în zona inghinală timp de două-trei zile. N-am mai spus la nimeni asta”, a declarat Marius Şumudică, citat de telekomsport.ro

