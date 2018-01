Veste ÎNGRIJORĂTOARE din partea tatălui Simonei Halep. Ce se întâmplă cu tenismena româncă la Australian Open

Prima reacție a tatălui Simonei Halep, după ce numărul 1 mondial s-a calificat pentru prima dată în semifinalele de la Australian Open.

Stere Halep a declarat, miercuri, că Simona are încă probleme cu glezna dreaptă, dar că este foarte determinată să ajungă în finala acestui turneu.

"Am trăit meciul la intensitate maximă. A fost un început mai greu, cum i se întâmplă de obicei Simonei, dar, apoi, a fost incredibil. Asta e valoarea Simonei, nu mai putem contesta ceva. S-a obişnuit cu durerea, dar subconştientul lucrează la gleznă, tot o mai macină ceva. Indiferent cât ar uita, subconştientul nu o lasă. Mi-a spus că e fericită, eu i-am spus că a jucat foarte bine. Ştie ce are de făcut, dar contează şi confirmările din jurul ei. Eu spun că Simona se va impune la acest turneu, dar am o mică îndoială din cauza accidentării, pentru că nu e la parametrii normali. Nu s-a recuperat în totalitate după meciul cu Davis, dar ea se recuperează prin somn. Dacă doarme bine azi, totul va fi bine", a declarat Stere Halep, la ProSport.

Simona Halep s-a calificat miercuri, în premieră, în semifinalele turneului de la Australian Open. La scurt timp după victoria împotriva Karolinei Pliskova, Halep a declarat că își face planul pentru meciul cu Angelique Kerber, despre care spune că este conștientă că va fi mult mai greu.