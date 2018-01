VICTORIE, SIMONA HALEP! Meci de Hollywood pentru optimile de la Australian Open (VIDEO, FOTO)

Meci de Hollywood pentru Simona Halep, locul 1 WTA, care s-a calificat în optimi de la Australian Open, după ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13, într-un meci dramatic, de 3 ore și 45 de minute!

Partida a avut mai multe răsturnări de situaţie. Halep a pierdut primul set, deşi a condus cu 3-2 şi break în faţă, dar şi-a adjudecat actul secund cu un scor similar, diferenţa fiind făcută de un singur break reuşit de Simona în cel de-al treilea game.



Setul decisiv a durat două ore şi 22 de minute. Până să obţină victoria, prima jucătoare a lumii a servit de patru ori pentru câştigarea meciului şi a salvat trei mingi de meci, la scorul de 11-10 pentru adversara sa.

Meciul de infarct al Simonei a egalat recordul all-time de gameuri dintr-un meci de Australian Open, WTA (48 gameuri, Chanda Rubin - Arantxa Sanchez în 1996)!

"Am câștigat cu inima. Sunt aproape moartă, dar a fost frumos. Sunt foarte fericită că am câștigat. E bine că am putut produce un tenis frumos. Le mulțumesc fanilor pentru încurajare. Nu știu exact cât am alergat. Simt că mușchii mi s-au dus”, a declarat Simona Halep la interviul acordat pe teren.

„Dacă ar fi fost film, Simona ar fi trebuit să arate ca Rocky, plină de sânge, cu un ochi închis și abia mișcându-se”, a descris Cristian Tudor Popescu, meciul lui Halep.

