VICTORIE! Simona Halep s-a calificat în semifinale la Australian Open (VIDEO)

Simona Halep s-a calificat în semifinalele turneului de tenis de la Australian Open după ce a învins-o în sferturi pe Karolina Pliskova din Cehia, informează B1 TV. Este pentru prima dată când Simona ajunge în această fază a competiție de la Melbourne.

Condusă inițial cu 3-0, românca a revenit și a adjudecat victoria, cu scorul final de 6-3, 6-2.

În semifinalele de la Melbourne, Halep o va înfrunta pe Angelique Kerber, din Germania, locul 16 WTA şi cap de serie 21.

Simona Halep, în semifinale la Australian Open

