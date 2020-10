A fost stabilit un termen pentru judecarea dosarului presupuselor fraude electorale de la Sectorul 1. Dan Tudorache: Este prima instanță care ne solicită probe

Primarul în funcție Dan Tudorache a explicat ce urmează să se întâmple la Judecătoria Sectorului 1, care a stabilit un termen pentru judecarea dosarului în care PSD acuză fraude electorale la Sectorul 1. „Este prima instanță care ne solicită probe”, a spus social-democratul.

„Ne solicită probe. Este prima instanță care ne solicită probe. Până în momentul de față nici o probă nu mi-a fost luată în considerare, au considerat că totul este tardiv, deci nu s-a uitat nimeni la nici o probă pe care o aveam. În momentul de față, această instanță ne-a solicitat probe, în 48 de ore, deci le ducem. Avem suficiente probe și sper ca miercuri la 14:30 când s-a dat termen să se uite peste aceste probe, să vadă și să constate că scrutinul a fost fraudat. Tot ce nu au luat în discuție până în momentul de față, mergem la Judecătoria Sectorului 1 și le depunem”, a declarat Dan Tudorache, la Realitatea Plus, potrivit DC News.

Dan Tudorache a fost întrebat de un avocat de ce a mers cu plângerile la SIIJ.

„Este din cauza imaginilor pe care le aveți și dumneavoastră. Acel procuror nu avea ce să caute în acea cameră fără o decizie a BES1. Deci, faptul că intră singur, doar că a vrut el, că e procuror, el încalcă orice regulă. Doar pe simpla imagine pe care ați prezentat-o, eu consider că alegerile au fost fraudate. el nu avea ce căuta acolo din propria inițiativă. Avea voie acolo doar cu hotărârea BES1, deci cu votul tuturor celor 11 membri aflați acolo. El făcea ce voia, deci încălca orice regulă. Aceste imagini prezintă fraudarea alegerile. Intră că așa vrea el, nu respectă nici o lege, și atunci am mers la SIIJ”, a explicat Dan Tudorache.

Mai multe persoane au fost chemate în urmă cu o săptămână la Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), pentru a fi audiate în legătură cu acuzațiile de fraudă de la alegerile locale din Sectorul 1, în contextul în care primarul în funcție Dan Tudorache depusese o plângere împotriva președintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu.

Spre exemplu, la Secția specială a fost audiat administratorul unei firme care se ocupa cu mentenanţa camerelor de supraveghere instalate în clădirea în care a funcţionat Biroul Electoral al Sectorului 1. După audiere, el a declarat că o parte dintre camerele de supraveghere nu funcţionau de aproape un an.



„O parte din camerele de la etaj nu funcţionau datorită defecţiunilor tehnice. Nu funcţionau de un an de zile, în urma unor amenajări. S-au făcut lucrări de construcţie în clădire şi atunci au fost afectate. Noi nu am văzut pe monitoare dacă au fost astupate sau nu. Noi nu avem acces în spaţiul Biroului Electoral. Camerele nu erau puse acolo pentru a supraveghea activitatea Biroului Electoral, erau puse pentru securitatea clădirii. O parte dintre camere au fost defectate în urma unor lucrări de amenajare. Am înştiinţat conducerea Administraţiei Pieţelor, urmând să primim nişte fonduri pentru a repara acele camere, fonduri care nu le-am primit", a explicat administratorul.