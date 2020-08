A început campania de strângere de semnături pentru Nicușor Dan. „Noul Bucureşti înseamnă un oraş în care administraţia e parteneră cu cetăţeanul” (VIDEO)

PNL și alianța USR-PLUS au început joi, în Piaţa Universităţii, campania de strângere de semnături pentru candidatura lui Nicuşor Dan la Primăria Generală a Capitalei. Dan a spus că e nevoie de un nou București, în care oamenii câștigă mai bine, iar administrația e partenera cetățenilor. El a mai precizat că alegerile locale din 27 septembrie nu reprezintă doar lupta lor. E, de fapt, lupta tuturor bucureștenilor pentru care contează profesionalismul. Violeta Alexandru, președinta PNL București, a afirmat că Nicușor Dan și echipa sa vor scoate Capitala din faliment, acolo unde a ajuns din cauza PSD. Iar Claudiu Năsui, liderul USR București, a susținut că, odată cu noua administrație, va înceta bătaia de joc la adresa banului public.

Nicuşor Dan, candidatul PNL-USR/PLUS la Primăria Capitalei, a explicat miza alegerilor locale și de ce este important ca el să câștige acest scrutin.

„Nu e lupta noastră, e lupta unei întregi clase de oameni, de bucureşteni pentru care contează bunul simţ, profesionalismul, care vor să se simtă bine în oraşul lor, pentru care plătesc impozite. Noul Bucureşti înseamnă un oraş în care respiri mai bine, câştigi mai bine, administraţia e parteneră cu cetăţeanul, cu mediul de afaceri, e parteneră cu salariaţii, cu studenţii, cu vârstnicii, cu persoanele cu handicap, cu bicicliştii, pietonii și șoferii.

Noul Bucureşti înseamnă să redăm în sfârşit Bucureştiul bucureştenilor, să facem din oraşul acesta un oraş în care să fim mândri că trăim și din care copiii noştri să nu dorească să plece”, a declarat Nicuşor Dan, în cadrul evenimentului.

