Acuzații de mită în Tunari, unde „prețul” unui vot ar fi 100 de euro. Membrul unui staff de campanie ar fi fost filmat când le-ar fi dat bani unor oameni cu viză de flotant (VIDEO)

Acuzații de mită în comuna Tunari, unde mai mulți oameni cu viză de flotant au fost filmați în timp ce se dădeau jos din mașini în fața unei secții de votare. Mai mult decât atât, în niște imagini surprinse cu camera ascunsă se poate observa cum indivizii primesc bani de la membrul unui staff de campanie local. Peste 1.200 de votanți ar fi fost aduși duminică în Tunari din alte județe, precum Ialomița sau Teleorman, potrivit B1 TV.

