Alegeri locale 2020. Care este salariul primarului general al Bucureștiului

Gabriela Firea se bucură de un salariu lunar consistent în calitate de primar general al Capitalei. De altfel, luând în considerare funcția pe care o exercită este cel mai bine plătit ales local.

Potrivit declarației de avere, Gabriela Firea a obținut, anul trecut, venituri totale de 181.206 lei (aproape 37.600 de euro) din salariul de la primăria Capitalei. Primarul general a avut un venit lunar de 15.100 lei. Pe de altă parte, având în vedere că salariile minime au crescut în România, acest lucru a atras și creșterea indemnizației primarului general. Așa se face că primarul General, Gabriela Firea, are un venit net lunar de 20.800 de lei.

Ce avere are primarul general al Capitalei

În ceea ce privește averea primarului general, Gabriela Firea a vândut cele două terenuri forestiere pe care le deținea în orașul Voluntari. A încasat cu această ocazie suma de 26.558 euro și 70.898 lei. Împreună cu Florentin Pandele, Firea deține un teren intravilan, de 1.500 mp, si unul extravilan de 60.000 mp. Acestea se afla in Sinesti, Ilfov.

De asemenea, mai detine inca doua terenuri intravilane in Petrachioaia, de 2.240 mp. Cei doi soti au si o casa in Petrachioaia, cu o suprafata de 240 de metri patrati. Primarul Capitalei mai detine o masina cumparata in 2010, Mercedes. Bijuteriile detinute sunt in valoare de 130.000 de euro, iar tablourile valoreaza 110.000 de euro.

Candidatura Gabrielei Firea

Gabriela Firea candidează pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Jurnalist la bază, până să devină primar general, a ocupat mai multe funcții în politică și în administrația publică.

Gabriela Firea a devenit primar al Bucureștiului în 2016, după ce a obținut 43% din voturi, urmată de Nicușor Dan (USR), cu 30,5% și Cătălin Predoiu (PNL), cu 11%. Până la acest succes, jurnalista a urmat o carieră în presă, în orașul natal, Bacău. A terminat Facultatea de Litere din București și a urmat mai apoi studii în cadrul Academiei de Studii Economice (ASE).