ALEGERI LOCALE 2020 | Dumitru Boroș, bilanțul realizărilor după patru ani de mandat la Primăria Bârlad: 'Nu aș fi putut face nimic de unul singur. Echipa mea și toți cetãțenii mi-au fost alãturi'

Primarul Municipiului Bârlad, avocatul Dumitru Boroș, și-a făcut un bilanț de final de mandat. Realizările candidatului susținut de PNL pentru un nou mandat nu sunt deloc puține. Printre acestea se numără iluminatul public, sistemele de irigații pentru spațiile verzi, plantarea de arbori, serele din zonă sau pavarea aleilor.

„Așa cum am spus, tot ceea ce vedeți cã s-a realizat în orașul Bârlad, este rodul muncii întregii mele echipe, dar și a cetãțenilor, care au dat mereu dovadã de spirit civic și atașament pentru urbea noastrã”, a spus primarul Dumitru Boroș, potrivit vremeanouă.ro

La patru ani de la preluarea mandatului de primar, liveralul Dumitru Boroș a schimbat fața Bârladului. Este o dovadă că se poate chiar și într-o comunitate dintr-un oraș defavorizat. Moldova este într-o situație delicată din cauza faptului că nu există deloc autostrăzi în partea de est și nors-est a țării.

„Investitiile în proiecte de infrastructurã si echipare tehnico-edilitarã sunt esentiale pentru o crestere economicã stabilã, pe termen lung. Efectele nu sunt doar economice, ci si sociale. Fãrã drumuri si infrastructurã tehnico-edilitarã de calitate, economia și calitatea vieții cetãțenilor au de suferit.”, a spus Dumitru Boroș.

Redăm mai jos principalele realizări anunțate de primarul din Bârlad, Dumitru Boroș, la final de mandat.

„În acest mandat, referitor la dotarea tehnico-edilitarã, am fãcut urmãtoarele:

Am achizitionat instalatii de iluminat public: 37 km linie electricã subteranã joasã (LES), 10,16 linie electricã de joasã tensiune (LEA), 981 de stâlpi de iluminat public si 981 de corpuri de iluminat;

Am extins retelele de iluminat stradal pe o lungime de aprox. 950 m si am introdus retelele de iluminat stradal pe o lungime de aprox. 1.500 m (strada Palermo, Florilor, zona Prodana, Titu Maiorescu);

Am extins iluminatul festiv si pe alte artere de circulatie decât strada Republicii, astfel; Vasile Pârvan, Paloda, Colonel Simionescu Sava, Mihai Viteazul, Dragos Vodã, Nicolae Bãlcesu, Epureanu, 1 Decembrie, Stefan cel Mare cu 210 figurine luminoase si 75 traversãri luminoase;

Am montat sisteme inteligente de irigatii pentru spatiile verzi în urmãtoarele locatii: Cerbul de Aur, strãzile Stefan cel Mare, Republicii-sud, Republicii-nord, casa memorialã Gheorghe Gheorghiu Dej, monumentul Eroilor Neamunui, Grãdina Publicã;

Am dotat Serviciul Sere cu o autocisternã apã, 2 autoutilitare cu platformã de 2,5 t, miniâncãrcãtor cu platformã transport, tractor tuns gazon; am reparat sera veche si am achizitionat o serã nouã; astfel, am reusit sã producem trandafirii si rãsadurile necesare orasului; am construit vestiare si bãi pentru lucrãtori;

Am plantat 3.000 de puieti de arbori din speciile: platan, artar rosu, prun decorativ, mãr decorativ, mesteacãn, magnolie, paulownia, tei, salcâm, cires, arbore de mãtase;

Datoritã investitiilor fãcute, din serele proprii, am plantat în parcuri, pe aliniamentele stradale si spatiile verzi din oras peste 12.000 fire de trandafiri si 250.000 fire de rãsaduri, economisind astfel sute de mii de lei anual;

Am amenajat spatii verzi în urmãtoarele locatii: Prodana – 5.000 mp, parc Mihai Eminescu – 29.000 mp, Grãdina Publicã – 2.500 mp; am înlocuit copertina în zona de sah din Grãdina Publicã; aceste locatii au fost pãrãsite de zeci de ani de zile, nemaifãcându-se niciun fel de reparatii sau investitii;

Am modernizat aleile si statuietele si fântânile arteziene din parcul Victor Ion Popa; am reparat foisorul si am construit unul nou;

Am efectuat lucrãri de decolmatare si igienizare a albiei minore a pârâului Valea Seacã pe tronsoanele: Podul Verde-Podul I.L.Caragiale-Podul Pescãriei-confluienta cu râul Bârlad, pe o lungime de peste 4,4 km, lucrãri care nu au mai fost executate de peste 40 de ani si care constituie etapa 1 de amenajare a albiei pârâului Valea Seacã;

Am identificat peste 200 de masini abandonate sau fãrã strãpân, care au fost ridicate, transportate si depozitate pe platforma special amenajatã la Centrul de Afaceri, sau care urmeazã sã fie ridicate;

Am construit un târg auto în zona talcioc;

Am suplimentat numãrul de bãnci pentru odihnã si recreere pe domeniul public cu 200 si am montat peste 300 cosuri de gunoi;

În baza investigatiilor periodice privind starea strãzilor, am indentificat necesitãtile si am stabilit prioritãtile pentru repararea, modernizarea si reabilitarea acestora; am identificat sursele de finantare si am stabilit nivelul de interventie (tipuri de lucrãri) pentru încã douã pachete de strãzi, însumând peste 10 km;

Am modernizat toate intrãrile în oras;

Am realizat un sistem de radioficare în zona centralã a orasului;

Am reparat acoperisul si sistemul de scurgere a apelor pluviale, am construit o rigolã de captare a apei pluviale si am înlocuit prelata la piata centralã a orasului; am relocat wc si am modernizat birourile; am modernizat si reamenajat talciocul;

Am pavat peste 3.000 mp de alei în Cimitirul Eternitatea si am construit o magazie si un wc la Cimitirul Trei Ierarhi; am extins iluminatul si sistemul de supraveghere în cimitirele orasului;

Am realizat P.U.Z. pentru locatiile Cojocãrie, Mihai Eminescu, stadion Rulmentul;

Au fost capturati, sterilizati si microcipati peste 2.000 de câini de pe domeniul public;

Am construit 2 puturi noi (Grahilor si Veronica Micle) si am modernizat 12 puturi forate în diferite puncte ale orasului unde accesul la apa potabilã este deficitar”.