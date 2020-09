ALEGERI LOCALE 2020 | Incidente la vot: Buletine de vot pentru Consiliul Județean Botoșani, decupate greșit la tipografie

Peste 19 milioane de români sunt așteptați duminică la urne, pentru a-și alege administrațiile locale și județene pentru următorii patru ani. Încă de la primele ore ale dimineații s-au semnalat și primele probleme în secții. Sepre exemplu, buletine de vot pentru Consiliul Județean Botoșani au fost decupate greșit la tipografie.

Biroul Electoral de Circumscripție Județean (BECJ) Botoșani a decis ca președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora să asigure, în intervalul orar 6:00-7:00 din ziua votării, verificarea buletinelor de vot pe care va fi aplicată ștampila de control a biroului electoral al secției de votare, în așa fel încât să nu existe buletine de vot care au alt model decât cel aprobat de birourile de circumscripție, scrie monitorulbt.ro

Nu mică le-a fost surprinderea când au descoperit, cu o oră înaintea începerii votului, că exemplare de buletine de vot pentru Consiliul Județean sunt decupate greșit direct de la tipografie.

Concret, marginile patrulaterelor de pe paginile 1 și 2 nu respectă distanța față de marginea filelor, stabilită prin modelul aprobat.

Acum, președinții secțiilor de votare trebuie să le anuleze.

„În măsura în care vor fi descoperite exemplare de buletine de vot de alt model, inclusiv prin tăierea greșită a paginilor din interior în procesul de tipărire, acestea vor fi anulate, trecute într-un proces verbal simplu, care va fi valorificat în procedura de întocmire a proceselor verbale de consemnare a rezultatelor votării”, se precizează în hotărârea BECJ, potrivit sursei citate.



Cetățenii vor primi la alegerile locale patru modele de buletine de vot, așa cum fost ele aprobate de către Autorittatea Electorală Permanentă. Reamintim că astăzi se alegă primarii, dar și membrii consiliilor județene și președinții acestora, cât și membrii consiliilor locale.

Acum, spre deosebire de alte alegeri, dreptul de vot se exercită doar în comuna, municipiul sau orașul în care alegătorul își are domiciliul și numai la secția de votare la care este strada de reședință.

