Alegeri locale 2020. S-au deschis urnele de vot: România își alege azi primarii, consilierii locali și județeni

Urnele au fost deschise duminică dimineață la ora 7, toți cetățenii cu drept de vot fiind așteptați azi în secțiile la care sunt arondați, până la ora 21, pentru alegerile locale.

Cetățenii României își aleg azi primarii, consilierii locali și județeni

Alegătorii sunt chemaţi astăzi să îşi aleagă reprezentanţii administraţiei publice locale, respectiv primarii, consiliile locale, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene.

Alegerile locale din 2020 trebuiau să aibă loc în luna iunie 2020, dar au fost amânate ca urmare a pandemiei de COVID-19.

Ordonanţa de Urgenţă nr. 44/2020 din 8 aprilie 2020 a stabilit prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale cuprinse în perioada 2016-2020. În ordonanţă se arată că, în contextul epidemiologic actual, alegerile pentru autorităţile locale nu pot fi organizate în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare, deoarece operaţiunile preelectorale şi electorale presupun interacţiunea fizică a alegătorilor, candidaţilor şi organizatorilor, care ar presupune riscuri majore la adresa sănătăţii publice.

Astfel, mandatele autorităţilor administraţiei publice locale s-au prelungit până la data preluării de către noile autorităţi ale administraţiei publice locale a mandatelor rezultate în urma alegerilor, care au loc pe 27 septembrie 2020.

Consiliile locale, consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene se aleg direct, prin scrutin uninominal, în timp ce consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg în baza scrutinului de listă.

Primarii şi preşedinţii de consilii judeţene sunt aleşi într-un singur tur de scrutin, fiind declarat câştigător acel candidat care a obţinut majoritatea simplă a voturilor din circumscripţia electorală locală, fără să se mai organizeze un al doilea tur de scrutin.

Viceprimarii, precum şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene se aleg prin vot indirect de către consiliile locale, respectiv consiliile judeţene, conform Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.A văzut pe stradă un cerșetor cu un munte de bani în față. S-a apropiat de el și nu i-a venit să creadă când a aflat cine este

Care sunt actele cu care poți vota la scrutinul pentru alegerea primarilor

Persoanele care doresc să voteze la alegerile locale vor putea să o facă doar în localitatea trecută în buletin (fie cea de domiciliu, fie de reședință). În plus, ei pot să vadă la ce secție de votare sunt arondați consultând site-ul oficial al Registrului Electoral.

Potrivit legii, au dreptul să voteze cetăţenii români care au 18 ani împliniți până în ziua alegerilor inclusiv.

Nu au dreptul de vot persoanele care au fost diagnosticate cu probleme mintale, cei puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate la pierderea drepturilor electorale, prin hotărâre judecătorească definitivă.

Votarea în țară are loc duminică, 27 septembrie 2020, între orele 7:00 și 21:00, cu posibilitatea de prelungire pentru alegătorii care se află la sediul secției de votare la ora 21:00, precum și pentru cei care se află la rând în afara sediului secției de votare.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, care în ziua votării se află în țară, își pot exercita dreptul de vot la secțiile de votare organizate în România în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic și, în cazul elevilor din școlile militare, carnetul de serviciu militar.

Regulile pe care trebuie să le respecți la secția de vot pe fondul pandemiei de SARS-CoV-2

Amintim că, în acest an, votul va fi diferit față de anii trecuți, din cauza pandemiei declanșată de noul coronavirus de tip SARS-CoV-2. Toate secțiile de votare vor fi dotate cu măști de protecție și materiale dezinfectante pentru membrii secțiilor și votanți.

Toți cetățenii cu drept de vot care se vor prezenta la secțiile de care aparțin vor fi nevoiți să respecte măsurile de restricție impuse în vederea limitării răspândirii noului virus ucigaș Covid-19. Românii vor fi obligați să poarte mască de protecție și să își dezinfecteze mâinile înainte de a intra în secția de votare.

Pentru prevenirea contagiunii cu noul coronavirus se va menține o distanță fizică de minimum 1,5 m între oricare două persoane și se va asigura o suprafață de minimum 4mp / persoană. De asemenea, se va avea în vedere asigurarea facilităților la locul de desfășurare al evenimentului electoral pentru spălarea sau dezinfecția regulată a mâinilor, spălatul sau dezinfecția frecventă a mâinilor este preferabilă purtării mănușilor.