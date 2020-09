ALEGERI LOCALE 2020 | Simona-Maria Vlădica, candidatul PMP la șefia Consiliului Județean Călărași: Pentru a urni din loc această țară și județul Călărași este nevoie de seriozitate, bună-credință și știință (VIDEO)

Simona-Maria Vlădica, candidatul Partidului Mișcarea Populară (PMP) pentru funcția de președinte al Consiliului Județean (CJ) Călărași, a declarat, într-o conferință electorală susținută la Oltenița, că România are nevoie de oameni serioși pentru a accede într-adevăr la statutul de țară europeană. Cu privire la situația din județul Călărați, liderul PMP, lector universitar la Facultatea de Psihologie, spune că și-a propus o reconstrucție a zonei cu fonduri europene. Simona Vlădica vine în fața cetățenilor cu un proiect de dezvoltare a județului structurat pe mai multe capitole: locuri de muncă, proiecte sociale, dezvoltare prin bani europeni, sănătate, educație, sport, agricultură, drumuri județene, transport, administrație publică și turism.

Simona Vlădica, candidat PNP la Consiliul Județean Călărași: Noi nu promitem, noi am gândit proiecte concrete pentru cetățeni

Confruntată cu reticența oamenilor care s-au săturat de promisiuni, Simona Vlădica transmite că echipa PMP Călărași nu promite nimănui nimic. Vine însă cu proiecte concrete și arată că acestea pot fi finanțate cu din fonduri europene, neutilizate de cei care au condus anterior județul.

“PMP are singurii candidați care au programe politice riguros întocmite, și atunci când oamenii ne spun sau scriu pe Facebook că promitem, eu le răspund așa: noi nu promitem, noi am gândit proiecte concrete pentru cetățeni. Indiferent cine va ajunge să conducă județul Călărași, deși eu sper că vom fi noi cei care o vom face, vor trebui să ia acest pliant, să-l studieze cu atenție și să se apuce să implementeze fiecare proiect cu care eu am venit în fața alegătorilor din județul Călărași.

De ce? Motivul este unul simplu: Fiecare punct trecut în broșură este rezultatul unor duscuții cu diferiți oameni din fiecare categorie socio-profesională.

Practic, PMP vine în fața dumneavoastră cu proiecte concrete, nu cu promisiuni. Proiecte absolut necesare spre a fi dezoltate și implementate, astfel încât, peste 4 ani, când ne vom reîntâlni, să putem spune că am făcut un pas uriaș.

Dezvoltăm județul cu bani europeni.

Să știți că foarte mulți oameni mi-au scris pe Facebook sau m-au întrebat față în față, ‘doamnă, de unde bani? Nu vedeți că se fură? Că sunt hoți peste tot?’

1. Avem bani europeni la dispoziție

2.Ca obiectiv principal al meu ca viitor președinte al Consiliului Județean Călărași, cu votul dvs., am așa: să stopăm risipa banului public, să închidem robinetul printr-o transparență decizională”, a punctat liderul PMP Călărași.

Simona Vlădica este de părere că pentru a implementa toate aceste proiecte este nevoie de o echipă pusă pe treabă, așa cum este cea a Partidului Micșcarea Populară.

Totodată, aceasta spune că programul ‘de vineri’ va dispărea de la Consiliul Județean Călărați și că, în schimb, va fi înființată o direcție dedicată exclusiv atragerii de bani europeni.

Simona Vlădica (PMP): Pentru a urni din loc această țară și județul Călărași este nevoie de seriozitate, bună-credință și știință

“PMP vine cu candidați serioși, iar eu zic că pentru a urni din loc această țară și acest județ este nevoie, în primul rând, de seriozitate. În al doilea rând, de bună-credință. În al treilea rând, de știință.

Eu vreau să plece toți incompetenții acasă.

La Consiliul Județean Călărași este de muncă. Trebuie să se muncească minimum 8 ore/zi, în fiecare zi. Nu 2-3 ore, după care plecăm la crâșmă. Nu! Consiliul Județean Călărași va avea o direcție dedicată exclusiv atragerii de bani europeni, unde, așa cum domnul președinte ăsescu ne anunța, vom solicita sprijin Comisiei Europene și, cu ajutorul europarlamentarului și președintelui PMP, Eugen Tomac, pentru asistență tehnică în implementarea și întocmirea proiectelor europene", spune Vlădica.

Acesta mai subliniază și faptul că cei care au condus până acum județul Călărași nu au atras fonduri ale Uniunii Europene pentru că nu dorit să învețe cum să facă acest lucru.

“Întrebând pe unii și alții, am aflat că cei care au condus până acum acest județ, au spus cam așa: ‘Păi nu am accesat bani europeni pentru că nu știm’.

Dacă nu știm, învățăm, oameni buni! Nu este nicio problemă! Eu sunt dascăl, asta fac în fiecare zi, predau studenților.

A învăța nu este o rușine! A învăța este evoluție.

Deci vom avea această categorie de experți la Consiliul Județean Călărași pentru a implementa cu fonduri europene absolut toate proiectele cu care eu mă prezint în fața dumneavoastră și, de asemenea, colegii mei candidați la primăriile din județul Călărași”, punctează Simona Vlădica.

Simona Vlădica s-a adresat și susținătorilor USR-PLUS, alianță ce nu are la Călărași un candidat propriu. Vlădica le-a explicat acestora de ce trebuie să iasă totuși la vot și să aleagă echipa PMP. Câteva dintre argumentele ei sunt: cariera profesională, Vlădica fiind lector universitar, dar și faptul că niciunul dintre cei propuși de PMP la Călărași nu au mai deținut funcții publice.

“Mă bucur că, spre deosebire de alte partide, am reușit să aducem lângă noi candidați serioși. Ăsta este cel mai important lucru, seriozitatea! Numai așa putem schimba județul Călărași. A trecut vremea în care mergeam la birou la stat doar pentru a avea de unde pleca.

Mă adresez susținătorilor USR, care nu au un candidat propriu în municipiul Călărași. Stimați alegători și susținători ai USR, eu, Simona-Maria Vlădica, împreună cu Liviu Coman avem profilul candidatului dorit de alegătorii USR. Noi suntem noi în politică, noi avem un CV cu care să ne mândrim, pentru că am făcut multe în viața profesională, noi nu am avut funcții publice până acum”, a declarat Simona Vlădica.

În acest context, Simona Vlădica, candicatul PMP la șefia Consiliului Județean Călărași, îi invită pe români să meargă la vot pe data de 27 septembrie, arătând cât este de important să aleagă cine să le administreze fondurile județului în următorii patru ani.

"În ziua votului, 27 septembrie 2020, este momentul să ne arătăm forța și puterea absolută noi, ca și votanți, ca și alegători.

Atunci suntem stăpâni. În restul timpului, că ieșim la manifestații, că scriem pe Facebook, că facem tot felul de acțiuni, foarte bine, este democrație și este minunat să le facem, dar în ziua votului putem să-i trimitem acasă pe leneși, pe incompetenți și pe mincinoși. Și, desigur și pe cei care sunt mult prea corupți ca să mai rămână în fotoliile de primari sau pe la Consiliul Județean.

Românii au nevoie de oameni serioși. S-au săturat să fie păcăliți, amăgiți sau mințiți. S-au scârbit de toate acestea.

Este nevoie să face o altfel de politică. Aici, la Oltenița, îmi place foarte mult sloganul dlui Dumitru Pană, candidatul PMP la Primărie: ‘Îmi doresc să fiu un altfel de primar’.

Să dea Dumnezeu să fim un altfel de partid, care va conduce România așa cum trebuie. Spre dezvoltare, spre progres, spre ceea ce ar trebui să însemne cu adevărat un județ european și o țară europeană”, a conchis Simona Vlădica, PMP Călărași.